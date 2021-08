Ganz viel Herz und Engagement zeigte jetzt eine Gladbecker Bürgerin.

Anfang August hatte sie gelesen, dass die "Gladbecker Fluthilfe" nun verstärkt um Sachenspenden für den Schulbeginn in den Flutorten in Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz warb. "Das die Kinder in den betroffenen Gebieten bald eingeschult werden aber weder über einen Tornister noch über den dazugehörenden Inhalt verfügen, hat mich nicht mehr losgelassen," erinnert sich die Leserin.

Und sie wurde aktiv, wobei der erste Weg ins "Gladbecker Sozialkaufhaus" an der Marktstraße führte. Dort wurde sie sofort fündig, konnte preiswert gleich mehrere Tornister und Hefte erstehen, nachdem sie erzählt hatte, wofür die Teile bestimmt waren.

Auch die Mitarbeiter in einem anderen Geschäft in Stadtmitte zeigten sich solidarisch, gaben für den Kauf von Mäppchen ihre Personalprozente.

Auf dem Weg zur Sammelhalle am Wehlingsweg wurde dann noch ein Bürobedarf-Handel an der Bottroper Straße angesteuert. Und auch hier gab es Unterstützung beim Kauf von Wasserfarbkästen und dazu passenden Malblöcken.

Ergebnis: Mit einem randvollen Kofferraum erreichte die Gladbeckerin den Wehlingsweg, wo ihre "gesammelten Werke" mit offenen Armen entgegen genommen wurden.

Übrigens: Die Spenderin hat darum gebeten, ihren Namen nicht zu nennen. Was hiermit geschehen ist. Aber ein dickes "Dankeschön" in die Richtung der Unbekannten ist schon erlaubt...