Von 15 bis 18 Uhr steigt am kommenden Sonntag, 30. August, am "Kotten Nie" in Gladbeck-Ost, Bülser Straße 157, der nächste "Familiensonntag".



Willkommen sind Familien mit Kindern bis zum Grundschulalter. Vor allen Dingen auf die jungen Besucher wartet natürlich wieder ein unterhaltsames Programm mit Bewegungsspielen, einem Geschicklichkeitsparcour sowie Bastel- und Malangeboten. Auch das Bemalen der Steine für die Steinschlange am "Kotten Nie" geht weiter. Und natürlich lohnt sich ein Besuch auf dem erst vor kurzer Zeit eröffneten Spielplatz.

Selbstverständlich wird auch für das leibliche Wohl der Gäste gesorgt sein, die sich mit Kaffee und Stilwaffeln sowie Brat- und Currywurst stärken können.

Aufgrund der geltenden Corona-Vorgaben ist die Zahl der Besucher begrenzt. Daher ist eine Teilnahme nur nach vorheriger Anmeldung möglich. Anzugeben sind der Familienname, die postalische Anschrift, eine Telefonnummer sowie die Anzahl der teilnehmenden Kinder und Erwachsenen.

Per Mail sind Anmeldungen an kontakt@kottten-nie.de zu senden. Es sind unter Tel. 02043-66365 auch telefonische Anmeldungen möglich. Wer möchte, kann sich auch persönlich im Büro des "Kotten Nie" anmelden. Geöffnet ist das Büro dienstags bis donnerstags täglich von 10 bis 15.30 Uhr.