Seltenen Besuch erhielt das „Reparatur-Café“ in Rentfort-Nord vor wenigen Tagen: Ein mehrköpfiges Filmteam drehte im Auftrag der "Deutschen Fernsehlotterie" einen kompletten Tag lang Personen, Situationen und Räume für einen Fernsehbeitrag.

„Die Fernsehlotterie hatte bei uns angefragt, ob sie einen Beitrag über das Rentforter Quartiersprojekt machen und senden dürfte“, freut sich Norbert Dyhringer. „Dies ist eine tolle Anerkennung unserer gemeinsamen Arbeit mit verschiedensten Partnern hier in Rentfort, denn nicht jedes Quartiersprojekt wird für einen Film hierzu ausgewählt. Da nicht alle beispielhaften Gladbecker Einzelprojekte in einem kurzen Filmbeitrag vorgestellt werden können, stand unser Reparatur-Café als eines von mehreren gelungenen Beispielen der letzten Jahre im Mittelpunkt der Filmaufnahmen."

Beim "Reparatur-Cafe" handelt es sich bekanntlich um ein Projekt, das vom AWO-Bezirks Westliches Westfalen in Kooperation mit dem städtischen Seniorenbeirat ins Leben gerufen wurde. Im Laufe der vergangenen Monaten wurden inzwischen bereits 30 Terminen organisiert und es konnten deutlich mehr als 600 Besucher gezählt werden.

Von 1956 bis heute erwirtschaftete die "Deutsche Fernsehlotterie" einen karitativen Zweckertrag von über zwei Milliarden Euro und konnte damit rund 9.300 soziale Projekte fördern. Für die Vielfalt der Förderungen sorgt die "Stiftung Deutsches Hilfswerk". Auf Grundlage ihrer Fördergrundsätze vergibt sie die eingespielten Mittel zweckgebunden an soziale Projekte in ganz Deutschland. Kindern, Jugendlichen, Familien, Senioren und Menschen mit Behinderung oder schwerer Erkrankung wird so ein besseres Leben ermöglicht. Jedes vierte geförderte Projekt zählt inzwischen zum Förderschwerpunkt "Quartiersentwicklung", also mit dem Ziel, den nachbarschaftlichen Zusammenhalt zu stärken. Auch das Projekt im Gladbecker Norden wird für insgesamt fünf Jahre mit 80 Prozent bezuschusst, die restlichen 20 Prozent bringt die Arbeiterwohlfahrt Bezirk Westliches Westfalen auf.

„Dass wir über einen so langen Zeitraum mit den Männern und Frauen der ersten Stunde miteinander in diesem Projekt arbeiten, spricht für den Spaß und Freude am Helfen unserer zurzeit zwölf Ehrenamtlichen“, zieht auch der Seniorenbeirats-Vorsitzende Friedhelm Horbach eine positive Bilanz. „Toll, dass aus einer gemeinsamen Idee mit der AWO ein Projekt geworden ist, das mittlerweile sogar über unsere Stadtgrenzen hinaus Interesse gefunden hat.“

Bundesweit ausgestrahlt werden sollen die Aufnahmen aus Rentfort-Nord in zwei Teilen am Ostersonntag, 12. April. Und zwar vor der „Lindenstraße“ gegen 18.45 Uhr und anschließend ab 19.55 Uhr vor der Tagesschau.