Rentfort. Eigentlich wollte sie ja jetzt, also vom 28. bis 30. August, zum traditionellen Schützenfest einladen. Aber dann kam Corona und warf alle Planungen über den Haufen. Doch so ganz ohne ohne Schützenfest-Trubel will der Schützenverein Rentfort das letzte August-Wochenende nun aber dann doch nicht verstreichen lassen.

Auf der Festwiese an der Johowstraße wird es zwar kein Festzelt geben und auch die Ermittlung eines neuen Schützenkönigs fällt der Corona-Pandemie schlichtweg zum Opfer. Doch was tun? Der Vorstand der Rentforter Schützen suchte nach Antworten, die Herren steckten ihre Köpfe zusammen und werden am morgigen Sonntag, 30. August, dem Schützenvolk die Ergebnisse der intensiven Beratungen präsentieren.

"Wir möchten unseren Mitgliedern, aber auch den Bürgern im Stadtteil, ein wenig Schützenfest-Atmosphäre vermitteln," erklärt der Vereinsvorsitzende Christoph Schwan. "Wir möchten zeigen, dass wir auch in Corona-Zeiten aktiv sind und an unsere Mitglieder denken."

Herausgekommen ist nun ein "Schützenfest-Umzug" in "Light-Version". Will bedeuten, dass sich am Sonntagnachmittag ein großer Lkw samt geschmücktem Anhänger um 15 Uhr ab dem Festplatz an der Johowstraße in Bewegung setzen wird. Der offene Auflieger bietet so viel Platz, dass dort - unter Beachtung des Corona-Mindestabstandes - der Vereins-Vorstand samt fester als auch flüssiger Verpflegung Platz finden wird. Und wie es sich für einen "Festumzug" gehört, wird auch die musikalische Unterhaltung nicht fehlen. Hierfür zeichnet ein eigens engagierte DJ verantwortlich. Der Lkw wird zumeist auf der traditionellen Festumzugs-Strecke unterwegs sein. Ausnahmsweise geht es aber auch über die Straßen von Rentfort-Nord bis zum Feuerwehr-Gerätehaus an der Berliner Straße. Von dort wird dann der Rückweg zur Johowstraße in Angriff genommen. Die Streckenführung wurde selbstverständlich eingehend mit dem Gladbecker Ordnungsamt abgestimmt.

Im Rahmen der Fahrt werden an zehn festgelegten Standorten knapp 30-minütige Halts eingelegt. Und hier werden auch an die aktuell 250 Mitglieder des Vereins die eigens gepackten "Schützenfest to Go"-Pakete verteilt. Gefüllt sind die Pakete mit Dingen, die bei einem Schützenfest als Grundausstattung eines jeden Schützenvereins-Mitglied einfach nicht fehlen dürfen. An welchen Standorte zu welchen Zeit der Schützenfest-Truck anzutreffen ist, wurde den Vereinsmitgliedern bereits mitgeteilt, denn sie haben in den letzten Tagen allesamt Post vom Vereins-Vorstand erhalten.

Auf das Tragen von Uniformen wollen die Rentforter beim "Schützenfest-Umzug Light" bewusst verzichten. Der Vorstand hat aber schon signalisiert, dass man für diesen Anlass ganz spezielle T-Shirts mit einem entsprechenden Aufdruck hat anfertigen lassen.

Übrigens: Frei nach dem Motto "Aufgeschoben ist nicht aufgehoben" laufen beim Schützenverein Rentfort bereits die Planungen für das nächste Schützenfest. Das 2020er-Fest wird schlichtweg um ein Jahr verschoben, soll nun vom 27. bis 29. August 2021 über die Bühne gehen. Hoffentlich ohne Corona-Einschränkungen. Mann werde auf jeden Fall feiern, verspricht der Vereins-Vorsitzende Christoph Schwan. Falls nicht anders möglich, werde man ein Open-Air-Schützenfest ohne Festzelt ausrichten. Insgeheim hoffen die Rentforter Schützen natürlich, in einem Jahr wieder in den Genuss eines "normalen" Festes zu kommen. Wobei sie mit dieser Hoffnung ganz bestimmt nicht alleine sind.