Die Digitalisierung schreitet weiter voran. Auch in Gladbeck, auch in den Schulen vor Ort. Doch die zur Verfügung stehenden finanziellen Mittel reichen bei weitem nicht aus, um die Ausstattung der Schulen mit entsprechender Technik wirklich schnell voranzutreiben. Daran ändern auch die Fördergelder des Bundes und Landes nicht viel.

Einen Schritt weiter ist man aber an der Ingeborg-Drewitz-Gesamtschule in Rentfort-Nord gekommen. Denn die Einrichtung erhielt eine zweckgebundene Spende in Höhe von 5.000 Euro für den Erwerb von Laptops.

Besagte Summe stammt aus Mitteln der "Barbara-Stiftung - Bildung für Kind und Jugend", die der Gladbecker Christian Enxing im Jahr 2018 in Gedenken an seine kurz zuvor verstorbene Ehefrau ins Leben rief.

An der Ingeborg-Drewitz-Gesamtschule sei der Bedarf am größten gewesen, begründet Enxing seine Wahl. Die Gesamtschule sei mit mehr als 1.000 Schülern die größte Schule in Gladbeck, wobei nicht alle Schüler über die Gelder für den Erwerb eines Laptops verfügen würden.

Die 21 gespendeten Laptops werden fortan im Bereich des Distanzunterrichts zum Einsatz gelangen. Werden also Schülern, für die Erledigung von Aufgaben von zu Hause aus, leihweise zur Verfügung gestellt.

Christian Enxing selbst verließ die Gesamtschule nach der Übergabe der Laptops nicht mit leeren Händen. Für ihn gab es von den Schülern als Dankeschön ein Päckchen Süßigkeiten und - sicherlich viel wichtiger - einen selbst verfassten Dankesbrief.