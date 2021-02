Freude beim Seniorenbeirat Gladbeck darüber, dass es durch die Entwicklung gleich mehrerer offensichtlich wirksamer Impfstoffe wohl gelungen ist, einen wichtigen Schritt in Richtung Eindämmung der Corona-Pandemie zu gehen.

Und der Gladbecker Beirat verweist ausdrücklich auf die Statements zahlreicher Experten, wonach die Impfung sinnvoll, verträglich und eben auch wirksam ist. Die Vorstandsmitglieder des Seniorenbeirates unterstützent daher ausdrücklich diesen Weg zur Eindämmung des Corona-Virus und hoffen, dass viele Menschen, insbesondere aber auch Senioren, die Chance der Impfung nutzen. Auch alle Mitglieder des Vorstandes haben bereits ausdrücklich ihren Willen bekundet, so bald wie möglich dieses Impfangebot wahrzunehmen.

Eine erfolgreiche Impfkampagne wird, so hofft auch der Seniorenbeirat, zu einer weitgehenden Eindämmung des Infektionsgeschehens führen. Bis alle geimpft sind, seien aber alle und Bürger aufgefordert, weiterhin ihren Beitrag zu leisten und die grundlegenden Maßnahmen zum Infektionsschutz einzuhalten, so der Seniorenbeirat.

"Trotz der anfänglichen Problematik in der Organisation des Impfgeschehens sollte die „Impfbereitschaft“ nach Auffassung des Seniorenbeirates auf keinen Fall darunter leiden und alle Bevölkerungsgruppen mit Blick auf die immense gesellschaftliche Bedeutung einer hohen Impfbeteiligung immer wieder hierüber informiert werden," schreibt der Beirats-Vorstand in einer Mitteilung an die Medien.