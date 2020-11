Die Gladbecker Tafel bleibt auch im November geöffnet. Der Vorsitzende ärgert sich über missverständliche Aussagen der Gewerkschaft Verdi, die bei den Kunden für Verunsicherung geführt hatte.

Irritation herrscht zur Zeit über die Öffnung der Tafeln in Deutschland zu Zeiten des November-Lockdowns. Medienberichten zufolge wären die Tafeln nicht dazu im Stande, die Versorgung bedürftiger Menschen aufrecht zu erhalten. Der Hintergrund: Die Gewerkschaft Verdi ließ Anfang November im Rahmen einer Debatte derart lautende Meldung verbreiten. Viele Kunden seien nun zusätzlich irritiert, teilweise sogar schockiert, berichten Tafelmitarbeiter.

"Zunächst einmal ist Verdi nicht berechtigt, Aussagen für die Tafeln zu tätigen. Zweitens ist die Formulierung in der Meldung falsch gewählt", betont Dietmar Tervooren, 1. Vorsitzender der Gladbecker Tafel. "Die Befürchtung, die Tafeln könnten teilweise ähnlich wie im März und April wieder schließen, ist wohl Hintergrund dieser Aussage." Fakt sei, dass kleinere Tafeln in Deutschland während der ersten Corona-Welle ihre Ausgabe geschlossen oder umgestellt hatten. Dies sei oft aufgrund des Alters der Mitarbeiter und dem Platzbedarf geschuldet gewesen, so Tervooren. "Inzwischen wurden Hygienekonzepte erarbeitet und Leistungen angepasst. Viele der betroffenen Tafel haben jetzt wieder geöffnet."

Gladbecker Tafel trotzt der Pandemie

Trotz der Pandemie hat die Gladbecker Tafel an der Bülser Str. 145 als Lebensmittel-Versorger für ihre Kunden geöffnet. Frühzeitig waren verschärfte Hygiene- und Kontrollmaßnahmen eingeführt worden, um Kundschaft und ehrenamtliche Mitarbeit vor einer Infektion zu schützen. "Neben Abstands- und Maskenpflicht in der Wartezone und beim Einkauf gibt es eine Körpertemperaturschleuse, Hand- und Flächendesinfektion, kontrollierten Einlass für nur drei Kunden gleichzeitig, Gruppenvermeidung, Risikogruppen-Auslieferung, kontaktlose Anmeldung und entzerrte Öffnungszeiten - um nur einige der Maßnahmen zu nennen", erklärt Dietmar Tervooren.

Der Vorsitzende der Gladbecker Tafel betont: "Die Tafel ist auf die zweite und auf kommende Wellen vorbereitet, durch strengere, akzeptable Maßnahmen zu unserer aller Gesundheit. Das Warenangebot ist leicht eingeschränkt, wenn es in den Läden zu Hamsterkäufen kommt. Die Versorgung der Kunden ist aber dennoch ausreichend gesichert."