Auch vor dem Verein "Sport für bewegte Bürger", kurz "SfbB" genannt, einem der größtes Sportvereine Gladbecks, hat Corona nicht Halt gemacht. Die Pandemie hat das Vereinsleben nahezu komplett lahm gelegt, doch die Vereinsoberen zeigen sich kämpferisch: "Jetzt erst recht!". Denn es kommt ja wieder die Zeit nach Corona und dann will der "SfbB" wieder der Verein für alle der sportbegeisterten Gladbeck sein. Und das über alle Altersgruppen hinweg.

Diese Einstellung vertritt erfreulicherweise auch die die Vielzahl der Vereinsmitglieder so. Denn sie wünschen sich - gerade wegen der fehlenden Kontakte und Teilnahmemöglichkeiten an den bekannt-bewährten Angebote - sehnen sich alle nach der Wiederaufnahme des normalen Betriebes.

Doch zunächst muss die Vereinsführung noch eine traurige Nachricht verkünden, denn auch die Karnevalsfeier, die in den vergangenen Jahren stets hunderte gut gelaunte Besucher in die Ingeborg-Drewitz-Gesamtschule lockte, musste aufgrund der geltenden Corona-Schutzmaßnahmen abgesagt werden. Zweifelsohne war es gerade die Karnevalsfeier, die zu den absoluten Höhepunkten im "SfbB"-Jahresablauf zählte. Von der Absage betroffen sind natürlich auch vielen ehrenamtlichen Helfer, die in den vergangenen Jahren stets eine tollen Nachmittag organisierten.

Trotz Corona eine gelungene Aktion gelang allerdings dem "Rollatoren Walking"-Team um Heidi Danzer, Gisela Freisinger und Christa Korona, das mit Unterstützung des Serviceteams des Vereins in der Adventzeit mehr als 200 Weihnachtspäckchen an die Bewohner/innen des Elisabeth-Brune-Zentrums verteilte.

"Der Verein möchte sich bei allen Mitgliedern, Freunden und Förderern auf diesem Wege für die Geduld in dieser besonderen Situation, für die guten Gespräche, das herzliche Miteinander, den Einsatz für Menschen und die angenehme Zusammenarbeit herzlich bedanken," schreibt der Vereinsvorstand in einer Mitteilung.

Und die Verantwortlichen richten den Blick nach vorne. Sobald es wieder möglich sei, werde man die Sportangebote und Aktivitäten unter Berücksichtigung der Corona-Richtlinien wieder anbieten, wird versichert. Dann sollen auch wieder die regelmäßigen Sprechstunden in der Geschäftsstelle an der Erlenstraße in Gladbeck-Ost stattfinden.