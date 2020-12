Wie bereits im letzten Jahr nahm das Heisenberg Gymnasium auch 2020 an der Paketaktion der Caritas Gladbeck mit Engagement und Freude teil. Organisiert durch die Schülervertretung (SV) wurden von zahlreichen jungen und älteren Schülerinnen und Schülern, aber auch von engagierten Eltern und Lehrerinnen viele weihnachtliche Päckchen gepackt und an die Caritas weitergegeben.

Es konnten beispielsweise gebrauchte und gut erhaltene oder neue Spiele, Bücher oder andere schöne Gegenstände, sowie auch weihnachtliche Leckereien verpackt und gespendet werden. Bei der Aktion ging es darum „zu geben“ und „Freude zu schenken“. Die Päckchen werden an Familien verteilt, die sich in der aktuellen Lage über etwas Unterstützung freuen. Ab dem 7. Dezember 2020 werden die Pakete dann von der Caritas an Menschen in unserer Stadt ausgegeben.