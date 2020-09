Von 15 bis 18 Uhr findet am Sonntag, 11. Oktober, der nächste "Familiensonntag" am Kotten Nie in Gladbeck-Ost, Bülser Straße 157, statt.

Familien mit Kindern bis zum Grundschulalter sind herzlich eingeladen, einen interessanten und kurzweiligen Nachmittag auf dem herbstlich geschmückten Kottenhof zu verbringen. Jahreszeitlich passend wird dort ein Herbst- und Erntedankfest gefeiert. Zum Programm für die Kinder gehören Bewegungsspiele, ein Geschicklichkeitsparcours sowie Bastel- und Malangebote. Wer möchte, kann über dem Feuer auch Stockbrot backen und natürlich lohnt sich auch ein Besuch auf dem erst kürzlich fertiggestellten neuen Spielplatz.

Mit Kaffee und frisch gebackenen Apfelpfannkuchen sowie Brat- und Currywurst ist auch für das leibliche Wohl gesorgt.

Da die Besucherzahl begrenzt ist, ist für die Teilnahme an dieser Veranstaltung eine Anmeldung erforderlich. Angegeben werden müssen Name und Adresse, Telefonnummer und auch die Anzahl der teilnehmenden Erwachsenen sowie Kinder.

Die Anmeldung ist möglich per Mail an an kontakt@kotten-nie.de sowie telefonische unter 02043-66365 im "Kotten Büro". Geöffnet ist das Büro dienstags bis donnerstags jeweils von 10 bis 15 Uhr. Wer möchte, kann sich dort zu den genannten Öffnungszeiten auch persönlich anmelden.