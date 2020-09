Eigentlich sollte das "Appeltatenfest" ja den feierlichen Rahmen für die Aktion werden, doch wurde aus dieser Idee aus bekannten Gründen nichts.

Trotzdem wurde es am "Appeltaten-Samstag" auf der "Apfelwiese" an der Ecke Friedrich-/Goethestraße ein wenig offiziell: Mit einem Glas in den Händen wurde die vom "Freundeskreis Marcq-en-Baroeul" stammende Hinweistafel eingeweiht. Der "Freundeskreis" engagierte sich schon in den vergangenen Jahren für die "Apfelwiese".

So pflanzte Bürgermeister Ulrich Roland beim "Appeltatenfest 2019" mehrere Apfelbäume, die stilecht mit einem Glas Calvados getauft wurden. Und auch der gestiegene Pflegezustand der Grünfläche ist ein sichtbares Zeichen des "Freundeskreis"-Engagement.