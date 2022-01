YouTube eingebettet. Sobald Sie den Inhalt laden, werden Daten zwischen Ihrem Browser und YouTube ausgetauscht. Dabei gelten die Dieser Inhalt wird voneingebettet. Sobald Sie den Inhalt laden, werden Daten zwischen Ihrem Browser und YouTube ausgetauscht. Dabei gelten die Datenschutzbestimmungen von YouTube YouTube immer laden. Zustimmen & Inhalt laden

Wir danken. Wir bleiben

Nach der verheerenden Flutkatastrophe in Deutschland unterstützt das DRK mit einem Soforthilfe-, Betreuungs- und Wiederaufbau-Programm.

Seit dem Beginn der Katastrophe war das #DRK mit zeitweise über 3.000 Helferinnen und Helfern im Einsatz. Menschen, die plötzlich vor dem Nichts standen, unterstützen wir u.a. mit der Bereitstellung von Trinkwasser, Nahrungsmitteln, Strom, mit Unterkünften, mobiler Gesundheitsversorgung, psychologischer Hilfe, Beratungs- und Betreuungsangboten und Bargeldhilfen

Danke an alle Spenderinnen und Spender und an alle Einsatzkräfte des DRK.

Gemeinsam habt ihr diese Hilfe möglich gemacht.