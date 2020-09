Am 12.September ist der internationale Tag der ERSTEN HILFE.

Im Notfall Erste Hilfe zu leisten, kann Leben retten. Doch die Kenntnisse vieler Menschen über mögliche Hilfsmaßnahmen sind oft veraltet. „Viele absolvieren zur Führerscheinprüfung einen Erste-Hilfe-Kurs und beschäftigen sich dann nie wieder mit dem Thema. Das reicht jedoch nicht aus und die Folgen können fatal sein. Gerade im Straßenverkehr sollte man auf Notsituationen vorbereitet sein und wissen, wie man schnell helfen kann – über das Absetzen des Notrufs 112 hinaus. Wir raten daher insbesondere Autofahrerinnen und Autofahrern, alle zwei bis drei Jahre die eigenen Erste-Hilfe-Kenntnisse in einem Kurs aufzufrischen“, sagt Ralf Retzlaff Kreisverbandsarzt des DRK Kreisverbandes Gladbeck, anlässlich des Welt-Erste-Hilfe-Tages am 12. September 2020.

Unfälle passieren - auch in #Corona-Zeiten. Ob im Straßenverkehr, beim Sport oder zu Hause Schnelle Hilfe ist dann entscheidend. In lebensbedrohlichen Situationen kann sie sogar über Leben und Tod bestimmen.



Fühlst Du dich für den Ernstfall gut vorbereitet ⁉️ Ob Blutungen stoppen oder stabile Seitenlage?

Wie ERSTE Hilfe auch in CORONA ZEITEN durchgeführt wird - SCHAUT Euch doch einmal das VIDEO an.

Erste Hilfe in CORONA ZEITEN

Rotkreuzkurse Erste Hilfe beim DRK Gladbeck