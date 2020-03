Gladbeck, Egal, wie sich die Lage in den nächsten Tagen entwickelt: Im Jahr 2020 werden auch die Gladbecker die Ostertage sicher nicht wie gewohnt feiern können.

Die Propsteipfarrei St. Lamberti möchte den Gladbeckern aber trotzdem die Möglichkeit geben, Osterkerzen zu bekommen. Daher ist nun geplant, dass Mitglieder des Pastoralteams am Samstag, 21. März, sowohl in Gladbeck-Mitte (Vorplatz der St. Lamberti-Kirche an der Horster Straße) als auch in Brauck (Parkplatz des REWE-Marktes Dick, Horster Straße 320) in der Zeit von 10 bis 12 Uhr die Kerzen kostenlos verteilen.

Die Übergabe ist allerdings aus verständlichen Gründen an strenge Hygieneregeln gebunden. So dürfen die Kerzen nur mit Handschuhen angefasst und von einem speziell vorbereiteten Tisch genommen werden. Eine persönliche Übergabe ist nicht möglich. Darüber hinaus wird dringend gebeten, den Sicherheitsabstand von mindestens zwei Metern zu anderen Personen einzuhalten. Dies gilt sowohl im Hinblick auf andere Wartende als auch die Mitglieder des Pastolrates.

In Anlehnung an andere Pfarreien des Bistums Essen lädt die Propsteipfarrei St. Lamberti nun auch ein, die Osterkerze oder gerne auch eine andere Kerze abends um 19 Uhr in ein Fenster zu stellen und ein "Vater Unser" zu beten.

Wer weitere Infos zu der Aktion "Beten wir gemeinsam!" wünscht, findet diese im Internet unter https://pankratius-osterfeld.de/2020/03/16/beten-wir-gemeinsam/