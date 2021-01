Auch vor den Veranstaltungen des Teams vom "Kotten Nie" hat die Corona-Pandemie nicht Halt gemacht. So konnten zum Beispiel die beliebten "Familiensonntage", zu denen oftmals mehr als 300 Teilnehmer den Weg zur Bülser Straße fanden, nun schon seit Monaten nicht mehr stattfinden. Um aber den Kontakt zu den Kindern sowie deren Eltern nicht zu verlieren und um auch gegen die aufkommende Langeweile zu Hause eine kleine Abwechslung zu bieten, möchte das Team vom Kotten Nie eine neuerliche Aktion ins Leben rufen, bei der alle Kinder - letztendlich aber auch deren Muttis und Vatis - auf ihre Kosten kommen.

Die Jungen und Mädchen sind eingeladen, ein Bild zu malen. Der Kreativität sind dabei keine Grenzen gesetzt. Also kann es ein Bild mit dem Kotten als Motiv sein, oder von persönlichen Erlebnissen oder auch davon, was die Nachwuchskünstler in der Corona-Zeit so empfinden. Erlaubt sind auch Texte und Meinungsäußerungen.

Da persönliche Kontakte aus den bekannten Gründen nicht erlaubt sind, können alle Beiträge per Mail an Kontakt@kotten-nie.de geschickt werden. Wer möchte, kann seinen Beitrag aber auch in den Hausbriefkasten am Kotten Nie in Gladbeck-Ost, Bülser Straße 157, einwerfen. Einsendeschluss ist der 15. Februar.

Die Beiträge sollten aber bitte die Größe von DIN A 4 nicht überschreiten, da die Bilder allesamt laminiert und im Kotten Nie ausgestellt werden sollen. Auch ist eine Veröffentlichung auf der Vereins-Homepage im Internet geplant. Auf jeden Fall erhalten alle Teilnehmenden beim nächsten "Familiensonntag", sofern die Veranstaltung wieder möglich ist, einen kleinen Dankeschön-Preis.

Wer weitere Infos unter www.kotten-nie.de und Tel.: 02043-66365.