Seit Anfang Juni kann der Kreuzbund Gladbeck nach langer Corona-Pause wieder seine Räume im Hauptgebäude der Caritas Gladbeck nutzen. Auch Bürgermeister Roland schaute nun einmal bei den Ehrenamtlern vorbei.

"Nachdem unsere Gruppen wieder ihre Räume nutzen können, haben wir uns gewünscht, unseren Bürgermeister mal zu begrüßen und zu sprechen", erklärt der Pressesprecher des Gladbecker Kreuzbundes, Hans Ludwig. Schließlich sei es eine eine gute Gelegenheit, einmal über die Einrichtung zu berichten. Der Bürgermeister zeigte sich interessiert und erschien Anfang Juli zum Gespräch bei der Helfergemeinschaft, die sich um Menschen mit Alkohol- und Medikamentenabhängigkeit kümmert.

"Wir sprachen mit Uli Roland über unsere Gruppen und die vielen verschiedenen Arten der Abhängigkeiten", berichtet Ludwig. "Unterschiede in den Altersgruppen interessierten ihn ebenso, wie der Wechsel der Abhängigkeiten von Alkohol zu anderen Suchtmitteln wie etwa Drogen." Mit großem Interesse habe sich der Bürgermeister im Gespräch mit Hans Ludwig und dem Kreuzbund-Stadtverbandsvorsitzenden Stefan Gerfen über die Gruppenarbeit und die Zusammenarbeit mit dem Klinikum Kirchhellen informiert.

In Zukunft wollen auch die Stadt Gladbeck und der Kreuzbund noch enger zusammenarbeiten. Darauf einigten sich Bürgermeister und die Vertreter der Helfergruppe im Rahmen des Gespräches.

Infogruppe offen für alle

Besonderes Interesse gab es an der wöchentlichen Infogruppe, die für jedermann offen ist. Gruppenleiter Gero Schiller: "Jeden Freitag um 19 Uhr findet unsere Infogruppe statt, in der man sich einfach mal informieren kann. Jeder kann einfach mal in den Räumen der Caritas auf der Bachstrasse 1 vorbei kommen. Trotz aller ernsthafter Gruppenabende kommen auch angenehme und entspannende Gespräche in den Gruppen nicht zu kurz. Natürlich wird auch über alles Mögliche geschmunzelt und gelacht. Allerdings werden alle Gespräche immer vertraulich gehalten."

Wer sich für das Treffen interessiert, kann Gero Schiller unter Tel.: 01 63 / 17 22 559 erreichen. Weitere Informationen unter kreuzbund-gladbeck.de.