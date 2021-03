Mit einer eigenen Aktion unterstützte jetzt der "Kreuzbund Gladbeck" die Stadt Gladbeck und ihre Bürger im Kampf gegen Corona.

Eigentlich hatten Stefan Gerfen (Vorsitzender) und Hans Ludwig (Pressesprecher) einen ganzen Vormittag eingeplant, an dem sie, begleitet von Mitarbeitern des städtischen Ordnungsamtes, im Bereich der Fußgängerzone hochwertige FFP 2-Masken kostenlos an Passanten verteilen wollten.

Gedacht waren die Masken für Personen, die ohne effektiven Mund-Nase-Schutz unterwegs waren.

"Die Nachfrage war extrem hoch," konnten die beiden Herren nach nur einer Stunde Bilanz ziehen, denn da waren alle zur Verfügung stehenden Masken bereits verteilt. Man hätte noch viel mehr Masken verteilen können, weshalb man leider nicht alle Wünsche habe erfüllen können.

Mit den 150 verteilten Masken hat der "Kreuzbund" somit in Gladbeck der örtlichen Verwaltung insgesamt 300 FFP 2-Masken gespendet. Die erste Charge von 150 Stück hatte Hans Ludwig bereits persönlich im Ordnungsamt übergeben.

Bei der Verteilung der Masken nutzten Gerfen und Ludwig auch die sich bietenden Möglichkeiten zu Gesprächen mit den Passanten. Bekanntlich ist der "Kreuzbund" der Caritas angeschlossen und bietet Alkohol- als auch Drogenabhängigen Hilfe zur Selbsthilfe an. Aktuell sind es mehr als 20.000 Menschen, die das "Kreuzbund"-Angebot in Anspruch nehmen.

Auch Hilfesuchenden aus Gladbeck steht der "Kreuzbund" zur Seite. Es werden regelmäßig Gruppenabende angeboten und wer möchte, kann sich beim "Kreuzbund Gladbeck" in 45964 Gladbeck, Bachstraße 1, melden. Als persönlicher Ansprechpartner steht Hans Ludwig, Tel. 0176-21359142, zur Verfügung. Eine schriftliche Kontaktaufnahme per Mail ist auch möglich und zwar an www.kreuzbund-gladbeck.de sowie Hans.ludwig@kreuzbund-gladbeck.de