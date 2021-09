Natürlich ist auch das traditionelle Appeltatenfest von der Corona-Pandemie betroffen. Aber Gladbeck feiert trotzdem ein wenig. Eben das "etwas andere Appeltatenfest“ ohne eine Apfelolympiade und Krönungszeremonie. Sehr wohl aber mit vielen kleinen Aktionen rund um das Thema „Apfel“.

So stellen sich auch die Appeltatenmajestäten der neuen Situation und backen am Samstag, 4. September, von 10 bis 13 Uhr ihre berühmten Apfelwaffeln, ausnahmsweise, auf dem Marktplatz in Gladbeck-Mitte. Peter Weis, einer der wichtigen Sponsoren des Festes und seit vielen Jahren Gastgeber der waffelbackenden Majestäten beim Appeltatenfest wird den Damen auch auf dem Ausweichstandort einen Besuch abstatten.

Darüber hinaus werden einige Gastronomen der Innenstadt, am Appeltaten-Wochenende, spezielle Apfelrezepte in ihre Speisekarten aufnehmen. Das Team des Rathauscafés Schwarte bietet zum Mittagtisch - ,,Gladbecker Calvadoslendchen an Calvadosrahm mit Bratapfelscheiben und Wildpreiselbeeren, Kartoffelkroketten und einen sommerlicher Salatteller“ an. Für Kuchenliebhaber gibt es den ofenfrischen ,,Gladbecker Apfelstrudel" mit ,,Bourbon-Vanillesauce.

Das Hotel-Restaurant Jammerkrug beteiligt sich mit „Schweineleber vom Grill, röstfrischen Zwiebeln und Apfelringen. Dazu Salat vom Salat-Buffet“.

Das MUNDART Gladbeck stimmt von 31. August bis zum 5. September mit hausgemachten Flammkuchen belegt mit Apfel, Ziegenkäse und Ruccola, gebratenen Schweinefilet-Medaillons mit Apfel -Calvados-Soße, dazu „veräppeltes“ Kartoffelpüree und Salat und einer hausgemachten Apfel-Tarte unter der Zuckerhaube mit Bourbon-Vanilleeis auf das Festwochenende ein.

Entdeckerweine Martin Volmer hat sich für die Flammkuchenvariante „Himmel und Erde“, also mit Äpfeln, Kartoffeln und Zwiebeln sowie auf Wunsch mit Blutwurst (Flönz) entschieden.

Bei Alberto von der „Ristretto Espresso und Pizzabar“ auf der Hochstraße gibt es eine „Pizza-Special“- mit frischen Äpfeln, Gorgonzola und Wallnüssen und als Dessert den uritalienischen Apfelkuchen „Crostate di mele“.

Mit „Eis vom grünen Apfel“ und „frischgebackene Waffeln aus Apfelteig“ lockt das Team des Eiscafés Cortina.

Und in ihrer "Afrika-Lounge" wird Regina Winkler zu den üblichen Öffnungszeiten einen frischen Apfel-Cocktail mit Minze sowie Apfelpfannkuchen anbieten.