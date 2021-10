Über eine Spende in Höhe von exakt 600 freuen durfte sich jetzt der Kindergarten Oase des "Sozialdienst katholischer Frauen" (SkF) in Butendorf.

Die finanzielle Zuwendung verdankt die Einrichtung dem ehrenamtlichen Engagement der "Appeltatenmajestäten", die sich auch im Corona-Jahr 2021 an der Gestaltung des Programms zum Appeltatenfest beteiligten. Aufgrund der Pandemie und den damit verbundenen Schutzmaßnahmen konnten die Damen nur über drei Stunden ihre nach wie vor begehrten Apfelwaffeln zum Kauf anbieten. Am Festsamstag bildete sich vor dem Verkaufsstand auf dem Marktplatz an der Horster Straße zeitweise eine lange Warteschlange, doch diese Mühen nahmen die Schleckermäuler gerne in Kauf.

Auch Bürgermeisterin Bettina Weist gehörte zu den Besuchern und überbrachte die Nachricht, sie werde den erwirtschafteten Spendenbetrag verdoppeln. Und Peter Weis (Inhaber von Optik Rodewald) steuerte nochmals einen ansehnlichen Beitrag bei, wodurch die Gesamtsumme von 600 Euro zusammenkam.

Von dem Geld sollen nun Fahrzeuge für die jüngsten Oase-Besucher angeschafft werden. Diese Spezialfahrzeuge, deren Anschaffung aus dem laufenden Etat nicht hätte bestritten werden können, unterstützen nicht nur den Bewegungsdrang von Kleinkindern sondern auch die Entwicklung des Gehirns sowie die körperliche Motorik.