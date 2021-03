Corona hat auch den sonst üblichen Jahresablauf der katholischen Kirche in Gladbeck durcheinandergebracht. Auch das nahende Osterfest werden die Christen nicht in gewohnter Art und Weise begehen können. Doch die Pfarrei St. Lamberti zeigt sich vorbereitet, wartet trotz Pandemie mit einer Reihe von Veranstaltungsangeboten auf.

Noch bis Sonntag, 14. März, können sich die Gottesdienstbesucher zu den Feiern Gottesdiensten an den Kar- und Ostertagen anmelden. Dazu liegen an den Kirchorten Anmeldeflyer bereit, die ausgefüllt in die Briefkästen der Gemeindebüros geworfen werden können. Ab Dienstag, 16. März, sind dann nur noch digital über die Homepage der Pfarrei www.lamberti-gladbeck möglich. Die Online-Registrierung endet am 23. März. Bislang, so meldet die Pfarrei, habe man schon viele Anmeldungen zählen können, es gebe aber sehr wohl noch freie Plätze zu den Gottesdiensten. Gleichzeitig wird um Verständnis gebeten, wenn Gottesdienste aufgrund hoher Nachfrage ausgebucht seien. Falls dies der Fall sein sollte, werden Personen, die sich angemeldet haben, telefonisch informiert und ihnen gegebenenfalls ein alternativer Gottesdienstort in Gladbeck angeboten.

Speziell für Familien - natürlich aber auch für alle anderen Interessenten - gedacht ist die „Osterkrippe“, zu deren Besuch die katholischen Kindertagesstätten vom 20. März bis 13. April in die Kirche "St. Lamberti" in Stadtmitte einladen. Die "Osterkrippe" umfasst fünf Stationen, die von den katholischen Kitas gestaltet wurden und dargestellt wird der Weg Jesu von Palmsonntag bis zum Osterfest sowohl auf plastische als auch kreative Weise. Außer zu den Gottesdienstzeiten und liturgischen Feiern, insbesondere an den Kar- und Ostertagen, kann die Krippe täglich von 10 bis 18 Uhr bei Einhaltung der aktuellen Abstands- und Hygieneregeln von Familien und Einzelpersonen besucht werden.

Darüber hinaus wird vom 20. März bis 11. April ein "Stationslauf zur Fasten- und Osterzeit" angeboten. Er wird als PDF-Datei über den E-Mail-Verteiler der Gemeinde St. Lamberti verschickt. Auf der Homepage der Gemeinde ist die pdf-Datei unter dem Banner „Familien“ zu finden. Interessenten müssen sich den Stationslauf ausdrucken. Es sind Fotos der einzelnen Orte zu sehen, die in der angegebenen Reihenfolge angelaufen werden können. An jedem Ort gibt es eine biblische Geschichte, eine Deutung und eine Aufgabe. Mit dem Smartphone kann man sich über QR-Codes die Texte auch vorlesen lassen. An der letzten Station befindet sich eine Schatzkiste, die für jede Familie eine kleine Überraschung beinhaltet.

Aber nicht nur in Stadtmitte wartet die katholische Kirche mit österlichen Veranstaltungsangeboten auf. So lädt die Rentforter Gemeinde "St. Josef" vom 27. März (10 Uhr) bis 2. April (18 Uhr) zu „rentfort geht den kreuz-weg“ ein. Auf einer durch Rentfort führenden Strecke von etwa 2,7 Kilometer Weg Länge durch Rentfort gibt es insgesamt 14 Kreuzwegstationen. Start und Ziel befinden sich an der Kirche "St. Josef" an der Hegestraße. Die einzelnen Stationen werden von verschiedenen Gruppen, Gruppierungen und Organisationen aus der Gemeinde St. Josef Rentfort wetterfest gestaltet. So können Einzelpersonen oder Familien vom Vorabend des Palmsonntags bis Karfreitag einen Spaziergang an den einzelnen Kreuzweg-Stationen entlang machen. Aufgrund des individuell möglichen Startzeitpunktes und des zeitlich ausgedehnten Angebotes über sieben Tage gehen die Verantwortlichen davon aus, dass es nicht zu Versammlungen und Zusammentreffen von mehreren Personen kommt.

Und die Butendorfer Gemeinde "Heilig Kreuz" lädt am Samstag, 27. März, als auch am Dienstag, 30. März, jeweils ab 19 Uhr zum "Kreuzweg der Liebe" in die Kirche "Heilig Kreuz" an der Horster Straße ein.

Auch der ökumenische Gedanke wird zum Osterfest nicht zu kurz kommen. In der Karwoche werden von Montag bis Donnerstag von Vertretern der evangelischen Kirchengemeinde Gladbeck und der Propstei St. Lamberti in der Zeit von 10 bis 12 und von 16 bis 18 Uhr gestaltete "Impulse" in der Kirche "St. Johannes" durchgeführt. An den genannten Tagen ist das Gotteshaus an der Bülser Straße in Gladbeck-Ost zu den aufgeführten Zeiten für alle Interessierte geöffnet. Die "Impulse" dauern zirka 15 Minuten und bieten mit Musik und Stille eine Zeit zum Nachdenken, zur persönlichen Besinnung und zum Innehalten oder um persönlichen Gebet ein. Diese "Impulse" werden jeden Tag von verschiedenen Seelsorgern der beiden Konfessionen vorbereitet und gestaltet. Turnusgemäß werden sie an dem betreffenden Tag wiederholt. Zusätzlich besteht in dieser Zeit in der Kirche auch die Möglichkeit, zu einem persönlichen Gespräch, zu Beratung und Seelsorge durch Seelsorger der beiden Kirchen. Diskretion, Verschwiegenheit unter Beachtung der coronabedingten Schutzvorkehrungen in der Pandemie werden dabei natürlich gewahrt.

Abschließend wird darauf hingewiesen, dass das Gesprächs-, Beratungs- und Seelsorgeangebot am Dienstag und Donnerstag der Karwoche in der Lambertikirche personalbedingt nicht stattfinden kann.