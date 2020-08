Durch ganz Deutschland führt die Rad-Promotion-Tour, die Thomas Meier derzeit zugunsten des "Deutschen Kinderhospizvereins" mit Sitz in Olpe unternimmt.

Eine der Tagesetappen von Meier endete in Gladbeck, wo bekanntlich der "Kinder- und Jugendhospizdienst Emscher-Lippe" vor Ort vertreten ist. Am Vormittag des Folgetages besuchte Meier zunächst die Räume des Hospizdienstes am Kirchplatz. Mit von der Partie waren auch die VfL-Schwimmsportlerin Jessica Steiger als lokale Schirmherrin, Martin Gierse (Geschäftsführer des Deutschen Kinderhospizvereins) sowie Bürgermeister Ulrich Roland.

Anschließend trat Thomas Meier in Begleitung von einem achtköpfigen Team von INEOS Phenol und Mitgliedern des ADFC wieder in die Pedalen, machte sich auf den Weg nach Haltern (Ambulanter Kinder- und Jugendhospizdienst Südliches Münsterland) sowie Recklinghausen (Ambulanter Kinder- und Jugendhospizdienst Kreis Recklinghausen).