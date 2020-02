Einen besonderen Einsatz hatte der Tierschutzverein Gladbeck und Umgebung an der Realschule St. Ursula in Dorsten. In einer Unterrichtsstunde mit der 5. Klasse zum Thema Tierschutz standen die Besucher Rede und Antwort für die vielen Fragen der Kinder.

Im Verlaufe der Stunde gaben die Tierfreunde Tipps zu den Themen Fundtiere und eigene Haustiere, erteilten Ratschläge im Umgang mit gefährlichen Situationen und was man bei der Anschaffung eines Haustieres bedenken muss.

Vermittelt hatte den ungewöhnlichen Unterrichtsbesuch ein Referendar, der die Klasse an der St. Ursula Schule begleitet. "Das Thema Tierbeschreibung war momentan Teil des Unterrichts", erklärt Tanja Zimmer vom Tierschutzverein. Der Referendar habe aber die Idee gehabt, "ein Tier aus dem Tierschutz zu beschreiben und somit eventuell auch die Chance auf die Adoption zu erhöhen", freut sich Zimmer. "Wir fanden natürlich diese Idee fantastisch und waren dankbar über so viel Interesse. Wir schlugen der Klasse unsere Katze Susi, die leider eine nicht so schöne Vorgeschichte hat vor. Die Kinder waren von der Geschichte sehr angetan und gaben sich große Mühe."

Nun möchten die Kinder der fünften Klasse dem Tierschutz noch etwas Gutes tun und eine Futterspende sammeln. "Das lässt natürlich unsere Herzen höher schlagen" so Zimmer. "Unsere Hoffnung auf Tierschutznachwuchs würde damit erfüllt". Der Tierschutzverein würde sich nun auch über Anfragen aus Gladbecker Schulen freuen.