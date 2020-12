Das Deutsche Rote Kreuz Kreisverband Gladbeck (DRK) wird die Pflegeeinrichtungen in Gladbeck bei Corona-Schnelltests von Angehörigen, von pflegebedürftigen Menschen und Menschen mit Behinderung vom 23.12.2020 bis zum 04.01.2020 durchgehend unterstützen.

Das DRK kommt damit einer Bitte von Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann nach, in diesem besonders besucherintensiven Zeitraum das Sicherheitsniveau für möglichst viele Besuche zu erhöhen und die Pflegekräfte zu entlasten. Im DRK Informations- und Beratungscentrum – Bottroper Str. 6 – gegenüber dem neuen Rathaus ist täglich von 09:00 Uhr bis 13:00 Uhr besetzt und führt dort die Schnelltests mit Fachkräften aus dem Ehrenamt durch. Das DRK-Testzentrum wurde mit der notwendigen zertifizierten Ausrüstung wie Schnelltests, Schutzkleidung, etc. ausgerüstet. Die Datenerfassung und die fachgerechte Durchführung der Schnelltests erfolgt unter Einhaltung aller gesetzlichen Bestimmungen. Nach ca. 15 Minuten steht das Test-Ergebnis fest und eine Bescheinigung wird ausgestellt mit Angabe der Pflegeeinrichtung. Durch dieses Modellprojekt werden die Pflegeeinrichtungen enorm entlastet und die Testung in der Pflegeeinrichtung entfällt. Der gesamte Besuchsablauf kann damit reibungsloser und stressfrei erfolgen. Auch bietet dieses Modell die Vorteile, dass positiv getestete Besucher nicht die Pflegeeinrichtung betreten.

Dieses Modell ist für Emscher Lippe Region einzigartig und weicht von dem Konzept der Testungen in den Pflegeeinrichtungen ab. Die WTG Behörde Kreis Recklinghausen (Heimaufsicht) und das Ministerium für Arbeit, Gesundheit und Soziales (MAGS) haben hierfür die Zustimmung erteilt.

Wilhelm Walter – Vorsitzender DRK Gladbeck - sprach allen Einsatzkräften Dank und Anerkennung aus: „Wir tun, was wir können, um der Bitte von Gesundheitsminister Laumann zu entsprechen. Anstatt die kommenden Feiertage ungestört zu genießen, unterstützen unsere Rotkreuzler die Pflegeeinrichtungen dabei, das Sicherheitsniveau von Besuchen über Weihnachten und Silvester zu erhöhen und damit der Einsamkeit der Bewohnerinnen und Bewohner entgegenzuwirken.“