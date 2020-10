Auch in Corona-Zeiten sehr wohl aktiv ist der Verein "Smile - das ist dein Tag", den der Gladbecker Hikmet "Hiki" Süner im März 2018 gründete.

Inzwischen wird Süner, der an der Horster Straße seinen Friseur-Salon "Hairlounge" betreibt, von vielen Mitstreitern unterstützt, denn die Zahl der Vereinsmitglieder ist mittlerweile auf exakt 147 Personen angestiegen. "Alleine mit ihrem Mitgliedsbeitrag von einem Euro pro Monat leisten die Mitglieder bereits Großartiges," freut sich Süner. Tatkräftige Hilfe gibt es von den Vereinsmitgliedern, wenn sie sich vor Ort bei verschiedenen Aktionen engagieren. So zum Beispiel beim Verteilen von Geschenken in Kinderkliniken und beim Kuchenverkauf bei Stadtfesten.

"Seit der Gründung des Vereins hat sich unser Netzwerk vergrößert, so dass uns aus verschiedenen Richtungen die unterschiedlichsten Anfragen erreicht haben," weiß Hikmet Süner zu berichten. Und so konnte "Smile" bei mehreren Anlässen Freude verschenken. Der Verein hat in den zurückliegenden eineinhalb Jahren tiergestützte Therapien ermöglicht, ebenso aber auch Familienurlaube. Aber auch ganz persönliche Herzenswünsche wurden erfüllt, wie zum Beispiel der eines 14-jährigen Jungen, der so gerne mal mit einem großen Lkw fahren wollte und prompt in einem Einsatzfahrzeug der Gladbecker Feuerwehr Platz nehmen durfte. Hinzu kamen Geschenke für die jungen Patienten in Kinderklinike und für Bewohner von Seniorenzentren sowie Tagesausflüge.

In der Tat wirkt sich die Corona-Pandemie aber sehr wohl auch auf die Vereinsarbeit von "Smile" aus. Bei verschiedenen Einrichtungen gebe es aktuell eine deutlich spürbare Zurückhaltung, hat Hikmet Süner erkannt. Überwiegend gebe es nur noch telefonischen Kontakt, weshalb ein persönliches Kennenlernen nicht erfolge. "Trotzdem möchten wir weiterhin Gutes tun und Freude schenken," versichert Süner. "Unser Wunsch ist es, auch in dieser besonders schwierigen Zeit weiterhin Anfragen zu bekommmen, um Herzenswünsche zu erfüllen und um Freude zu schenken."

Wer weitere Infos über "Smile - das ist dein Tag" wünscht, erhält diese im Internet auf der Vereinshomepage unter smile-deintag.de