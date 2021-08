Lange Zeit konnten aufgrund der Corona-Pandemie konnten Seniorenberatung und der Seniorenbeirat keine Veranstaltungen oder geselligen Nachmittage durchführen.

Doch nun ist diese Durststrecke zu Ende: Gemeinsam haben Seniorenberatung und -beirat ein großes Wiedersehen mit den Senioren vorbereitet und laden Dienstag, 7. September, ein zum "Spätsommerfest am Kotten Nie". Gefeiert wird an der Bülser Straße 157 in Gladbeck-Ost von 14.30 Uhr bis 17.30 Uhr. Als besonderer Ehrengast wird Bürgermeisterin Bettina Weist die Gäste begrüßen. Sie freut sich sehr darauf, mit den Senioren ins Gespräch zu kommen.

Da das Fritz-Lange-Haus derzeit für das Briefwahlbüro genutzt wird, findet die Veranstaltung eben in der rustikaler Biergartenatmosphäre unter freiem Himmel statt.

Für stimmungsvolle Musik bei einer Brat- oder auch Currywurst sowie einem Freigetränk sorgen die "Bergsteirer". Der Einlass erfolgt bereits ab 13.30 Uhr.

Eine Teilnahme ist nur mit Nachweis einer vollständigen Impfung, Testung oder Genesung möglich.

Karten sind für fünf Euro ab sofort montags bis freitags von 8.30 bis 12 Uhr sowie montags bis donnerstags von 13.30 bis 15.30 Uhr im Fritz-Lange-Haus in Stadtmitte, Friedrichstraße 7, erhältlich.

Gemeinsam freuen sich Seniorenberatungsleiterin Reingard Ruch (rechts) und deren Mitarbeiterin Stepanie Janus (2. von links) mit den beiden Seniorenbeirats-Vorstandsmitgliedern Friedhelm Horbach (links) sowie Hans Nimphius auf das bevorstehende Sommerfest. Foto: Seniorenberatung