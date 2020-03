Telefonbesuchsdienst der Malteser

Wie klingt die eigene Stimme, wenn man mehrere Tage mit niemandem mehr gesprochen hat? Für viele, vor allem ältere Menschen, ist das in der aktuellen Lage leider Alltag.

Um jenen Menschen, die Möglichkeit zu geben, sich auszutauschen, bieten wir Malteser ab sofort einen Telefonbesuchsdienst an. In regelmäßigen Telefonaten hören unsere ehrenamtlichen Mitarbeiter zu, erzählen selber und nehmen Anteil am Alltag. Menschen, die angerufen werden möchten, können mit uns Kontakt aufnehmen unter der gebührenfreien Telefonnummer 0800/8099033.