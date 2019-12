Das Herzstück der Verkehrserziehung während der Grundschulzeit ist in Gladbeck schon seit Jahrzehnten zweifelsohne die Radfahrausbildung.

Mit dem Arbeitsheft zur Radfahrausbildung erhielten alle Gladbecker Viertklässler von der örtlichen Verkehrswacht in diesen Tagen erstmals auch ein zeitgemäßes Medium, das den Theorieunterricht in der Schule unterstützen und das im Unterricht vermittelte Theoriewissen vertiefen sowie verfestigen soll. Es ermöglicht den Kindern aber auch eigenständiges und motiviertes Lernen am Computer.

Für die Jungen und Mädchen und deren sichere Teilnahme am Straßenverkehr mit dem Fahrrad ist die Radfahrausbildung während der Grundschulzeit nach wie vor von allergrößter Bedeutung. Die Gladbecker Schulen werden dabei von dem für Gladbeck zuständigen Verkehrssicherheitsberater der Polizei intensiv unterstützt. Auch die örtliche Verkehrswacht setzt hier einen Schwerpunkt ihrer Arbeit.

Jetzt hat sie für 1.500 Euro die Arbeitshefte zur Radfahrausbildung angeschafft und damit jedes Kind beschenkt, das im laufenden Schuljahr 2019/2020 in die 4. Klasse geht.

Klaus-Dieter Parma, 1. Vorsitzender der Verkehrswacht Gladbeck: "Das Arbeitsheft soll die Schüler beim Theorieunterricht im Klassenraum begleiten. Es ermöglicht den Kindern aber auch eigenständiges und abwechslungsreiches Lernen am PC. Das macht Spaß und motiviert. Das Online-Medium enthält beispielsweise zahlreiche animierte Videos mit typischen Verkehrssituationen, Spiele und Rätsel rund ums Radfahren mit sofortiger Auswertung und Rückmeldung. So sieht zeitgemäße Verkehrserziehung heute aus! Über das Internet-Portal können sich außerdem die Eltern darüber informieren, wie sie ihren Kindern bei der Radfahrausbildung helfen können."