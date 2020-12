In einem Festakt zum Tag des Ehrenamtes hat Minister Herbert Reul am Montag (7. Dezember 2020) die Männer und Frauen gewürdigt, die sich im Katastrophenschutz engagieren.



Der Festakt fand in diesem Jahr aufgrund der Pandemie-Lage und der Gefahr einer Ansteckung mit dem Corona-Virus nur online statt.

„Ehrenamtliches Engagement wird nicht bezahlt. Es ist ein Engagement, das unbezahlbar ist. Umso wichtiger ist es mir, Ihnen wenigstens auf diesem Weg für das vergangene Jahr zu danken“, sagte Reul.

Der Tag des Ehrenamtes ist jedes Jahr am 5. Dezember und wird seit 2018 mit einem Festakt im Ministerium des Innern begangen. Aufgrund der Corona-Lage begrüßte der Minister heute 350 geladene Gäste der Organisationen im Katastrophenschutz (Arbeiter-Samariter-Bund, Deutsche Lebens-Rettungs-Gesellschaft, Deutsches Rotes Kreuz, Johanniter-Unfall-Hilfe, Malteser Hilfsdienst, Technisches Hilfswerk und Verband der Feuerwehren in NRW) in einem Livestream. Durch die Veranstaltung, zu der auch ein Rahmenprogramm mit einer Talkrunde zählte, führte die WDR-Moderatorin Andrea Backhaus. Für die Unterhaltung der Gäste sorgte der Kabarettist Sebastian Pufpaff.

Tanja Knopp Landesrotkreuzleiterin

Foto: DRK WL

hochgeladen von Wilhelm Walter

Für uns war Tanja Knopp (Landesrotkeuzleiterin DRK Landesverband Westfalen-Lippe e.V.) in der Talkrunde vertreten und hat u.a. betont, dass die Einsätze in der Corona-Pandemie gezeigt haben, dass man in solchen Situationen zielorientiert kreative Lösungen finden muss.

Außerdem hat sie deutlich gemacht, wie wichtig es ist, dass das Land bei der Freistellung der Arbeitgeber für Einsätze unterstützt und aus der Kampagne ein dauerhafter Dialog wird.

Diese Aussagen können wir als DRK Kreisverband Gladbeck e.V. voll unterstützen.

Das DRK Gladbeck war vertreten durch Wilhelm Walter (Kreisrotkreuzleiter) zu diesem Festakt und hat dabei auch einiges neues mitnehmen können zu den aktuellen Themen im Ehrenamt im Katastrophenschutz für unsere Gladbecker Rotkreuzarbeit im Jahr 2021 und darüber hinaus. Das DRK Gladbeck ist seit März 2020 bis heute im Dauereinsatz Corona und ein Ende ist noch nicht absehbar. Insgesamt wurden bisher 200 Einsätze durchgeführt vom Materialtransport der Schutzausstattung, Einkaufshilfen, Abstriche, Probentransporte, Zeltaufbauten, Stromversorgung, usw..

„Ich danke Ihnen für Ihren unermüdlichen Einsatz, Ihre guten Ideen, wie das Ehrenamt zukunftssicher bleiben kann, Ihre Offenheit in der Zusammenarbeit mit meinem Haus und für Ihre Teilnahme an dieser neuen Art des Festaktes“, sagte der Minister.