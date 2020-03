DRK Einsatz CoViD-19

Zelttransport von Norderstedt nach Recklinghausen

Im Rahmen des Einsatzes CoVid-19 hat das DRK Gladbeck mit seinen ehrenamtlichen Helferinnen und Helfer viel zu leisten. Am Samstag, 21, März 2020 wurde vom DRK Einsatzstab Gladbeck ein Transport für Zelte von Norderstedt nach Recklinghausen geplant und durchgeführt. In der Planung und in der Durchführung vergingen nur wenige Stunden und der Transporte konnte erfolgen. An dem Transport war auch der Ortsverein Hude aus dem Landesverband Oldenburg beteiligt. Die Kameraden aus Hude fuhren von Hude nach Norderstedt und nahmen die neuen Großraumzelte für die mobilen Abstrichstellen in Recklinghausen auf. Die Fahrt ging dann von Norderstedt Richtung Gladbeck. Die Transportlogistik DRK Gladbeck übernahm dann die Zelte und fuhr diese zum DRK Recklinghausen. Dort wurde entladen und die Rückfahrt nach Gladbeck wurde angetreten. Nun können die Zelte an den Abstrichstellen durch das DRK Recklinghausen aufgebaut und in Betrieb genommen werden.

Diese gesamten Aktionen wurden durch ehrenamtliche der Rotkreuzgemeinschaften Gladbeck, Hude, Recklinghausen gemeinschaftlich durchgeführt.

Man sieht auf das Ehrenamt ist Verlass und ohne Ehrenamt würden die vielen Aufgaben nicht zu bewältigen sein in der jetzigen Lage Corona. Hieran sieht man auch das Hilfeleistungspotential des DRK ist unverzichtbar.