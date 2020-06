Am Freitagabend (19.06.2020) kam die Einsatzanforderung zum Einsatz nach Gütersloh für zwei mobile Einsatzteams des DRK Gladbeck im Kreis Gütersloh.

Da das DRK Gladbeck weit über 2000 Testungen im Kreis Recklinghausen durchgeführt hat und die Rotkreuzler aus Gladbeck besonders geschult und eingewiesen sind und Erfahrungen für Testungen CoVid19 haben, wurden Sie für den Einsatz angefordert. Insgesamt haben neun Ehrenamtliche die Testungen in Gütersloh durchgeführt.

Neuer Einsatzleitwagen bestand Bewährungsprobe

Ebenfalls nach Gütersloh entsandt wurde der neue Einsatzleitwagen und Führungskräfte für die Abschnittsführung von 8 Testteams des DRK aus Westfalen Lippe in Rheda-Wiedenbrück.

Dort wurden unter Führung des DRK Gladbeck 200 Testungen durchgeführt.

Ersteinweisung für neue DRKler

Ebenfalls übernahm das DRK Gladbeck die Einweisung und Schulung für neue Einsatzkräfte des DRK für die Testungen und eigenen Hygieneschutz.

14 Stunden Dauereinsatz

Nach 14 Stunden Dauereinsatz sind die Helferinnen und Helfer wieder in Gladbeck am DRK Zentrum eingetroffen. Nach Überprüfung der Ausstattung und Desinfektion aller Einsatzfahrzeuge war nur noch ein kurzes Wochenende übriggeblieben zum Ausruhen und Entspannen.

Die Fahrzeuge und Ausstattung sind jetzt wieder einsatzbereit.

Der nächste Einsatz kommt bestimmt.