Besuch aus Essen gab es Ende 2020 im Rathaus-Cafe Schwarte am Willy-Brandt-Platz in Stadtmitte. Grund hierfür war das 25-jährige Bestehen der "Bierpartnerschaft" zwischen der Privatbrauerei Jacob Stauder und dem Rathaus-Cafe Schwarte.

„Ist das jetzt schon so lange her? Das kann ich fast nicht glauben“, staunte Sandra Schwarte. Vor 25 Jahren hatten ihr Mann Heiner Schwarte und sie das Rathaus-Café von seinen Eltern übernommen und die erfolgreiche Bierpartnerschaft mit der Privatbrauerei Jacob Stauder seitdem weitergeführt.

Zu diesem Jubiläum ließ es sich Axel Stauder nicht nehmen, zum Gratulieren vorbeizuschauen. „Mir war es wichtig, mich persönlich für die gute Zusammenarbeit der vergangenen Jahrzehnte zu bedanken. Man merkt, dass die Beiden den Betrieb mit viel Leidenschaft führen“, lobt Axel Stauder.

Das Café gegenüber des Rathauses gibt es schon seit 1908. Heiner Schwartes Eltern haben es im Jahr 1960 zunächst als Pächter übernommenen. Zu dieser Zeit konnten im Gastraum gerade einmal 38 Gäste bewirtet werden. Nach dem Kauf der Immobilie im Jahr 1974 haben Maria und Hugo Schwarte das Café umgebaut und erweitert. Die ehemalige Redaktion der Gladbecker Volkszeitung im vorderen Teil sowie die hinten an das Café anschließende Druckerei samt Hoffläche wurden dem Gastraum angeschlossen. Seitdem finden bis zu 150 Gäste Platz.

Das umfangreiche Angebot im Café Schwarte hat aber noch mehr als leckeren Kuchen und Torten zu bieten. Seit der Übernahme durch die zweite Schwarte-Generation 1995 gibt es auch reichhaltiges Frühstück, Mittagessen und Snacks.

Und schon längst hat sich das Café zum Treffpunkt bei Stadtfesten. „Dann haben wir immer einen Bierwagen von Stauder vor der Tür stehen. Das zieht die Leute einfach an“, lacht Sandra Schwarte.

Wer die Köstlichkeiten bei seiner eigenen Feier nicht missen möchte, ist im Café Schwarte ebenfalls an der richtigen Adresse. „Wir bieten auch Catering und Getränkeservice an. Durch Corona fällt das zwar im Moment weg, aber das wird alles wiederkommen“, zeigt sich Heiner Schwarte optimistisch. Bis es soweit ist, können sich die Gladbecker ihren Kuchen und den Mittagstisch an der Snacktheke abholen und zuhause genießen.

„Beim nächsten Jubiläum können wir hoffentlich wieder richtig anstoßen. Dann wird die Feier sicher nachgeholt“, betont Axel Stauder.