Da wo vor Jahren noch simple Registrierkassen standen, ist heute hochmoderne computergestüzte Kassentechnik im Einsatz. Und da, wo einst Schreibmaschinentasten laut klappernd von emsiger Tätigkeit zeugten, huschen heute Finger schnell über flache Computer-Tastaturen, der geschriebene Text in Echtzeit auf dem Bildschirm am Arbeitsplatz erscheint. Wie wohl noch niemals zuvor hat moderne Technik den Alltag der Menschen so rasant verändert wie heute.

Aber wie das so mit High-Tech ist: Wenn dann plötzlich der Drucker versagt, die Computer sich nicht hochfahren lassen wollen oder gar die gesamte IT-Anlage ihren Dienst versagt, bricht das pure Chaos aus. Der Begriff „Gau“ macht dann schnell die Runde.

Doch selbst in solchen Situationen ist Panik völlig unangebracht. Vorausgesetzt, man kennt die Firma „Bürotechnik und IT-Technik Jonuscheit“ in Rentfort. Denn an der Kirchhellener Straße im Norden Gladbecks hat Andreas Jonuscheit eine Auswahl hochqualifizierter Mitarbeiter um sich geschart. Und das hat sich in den letzten Jahren immer öfter bezahlt macht. Auch für hilfesuchende Kunden.

„Wir können schnell reagieren und sind flexibel vor Ort, um Probleme zu lösen,“ verspricht Firmenchef Andreas Jonuscheit. Und es sind echte Profis, die sich im Notfall um Kopierer, Drucker, Scanner, TK-Anlage, IT-Service und sonstige Bürotechnik kümmern. Also schlichtweg um alles, was mit dem Alltag in einem Büro irgenwie zu tun hat. Und das völlig unabhängig davon, wie groß oder auch klein die Firma ist. Und selbstverständlich können auch Privatkunden die Dienste der Jonuscheit-Experten in Anspruch nehmen.

Damit dieser Service auch künftig angeboten werden kann, kümmert sich Andreas Jonuscheit persönlich um den beruflichen Nachwuchs. So ist Angelique Brandt seit knapp einem halben Jahr im Team dabei, hat ihre Ausbildung zur IT-Systemkauffrau in Angriff genommen. Der Grundstein für diese Entwicklung wurde im Rahmen eines Schülerpraktikums gelegt. Mit Nils Dusza, werdender IT-Systemelektroniker, gibt es bei der Firma Jonuscheit aktuell einen zweiten Auszubildenden.Ganz viel Eigeninitiative hat auch Ibrahim Abo-Aldar bewiesen. Er floh vor dem Krieg in seiner syrischen Heimat, kam vor viereinhalb Jahren nach Deutschland. Und er konnte vom ersten Tag an mit fachlichen Kenntnissen aufwarten, war er doch auch vor seiner Flucht in der Bürotechnik-Branche tätig.

Und da gibt es auch noch Oliver Schwane. Sozusagen das „Mädchen für alles“, das auf 450-Euro-Basis immer da zupackt, wo die Kollegen aktuell Hilfe benötigen.

Komplettiert wird die Mannschaft um Andreas Jonuscheit durch Magdalena Sontopski, gelernte Mediengestalterin und zuständig für den Jonuscheit-Shop an der Kirchhellener Straße. Und mit Verkaufsleiter Manfred Gohrband weiss Andreas Jonuscheit einen langjährigen Mitarbeiter an seiner Seite.

Wie bereits erwähnt, steht das Jonuscheit-Team auch Privatkunden zur Verfügung. Diese sind auch im Shop willkommen, in der Papier, Toner, Tinte, Stempel und sonstiges Zubehör erhältlich sind. Hierfür kann aber auch der Online-Shop für Bürobedarf genutzt werden.

Und da ist noch das Kopiercenter, das genutzt werden kann. Farbkopien können hier angefertigt, Flyer, Plakate sowie Poster in Auftrag gegeben werden. Zudem stehen Scanner zur Verfügung und auch die erforderliche Technik zum Plotten von (Bau-)Plänen.

Geöffnet ist „Jonuscheit Bürotechnik und IT-Service“ in Gladbeck, Kirchhellener Straße 75, Tel. 02043-9353833, montags bis freitags von 8 bis 13 und von 14 bis 17 Uhr. Weitere Infos gibt es im Internet unter jonuscheit.eu.