Verstärkt auf den Einsatz moderner Kommunikationstechnik bauen ab sofort viele Ärzte in Gladbeck. Denn in Zeiten der Coronakrise sollten Patienten - grundsätzlich - nur bei nicht verschiebbaren oder auch (Notfall)-Terminen eine Arztpraxis aufsuchen. In vielen Fällen lässt sich der persönliche Arzt-Patienten-Kontakt künftig auch im Rahmen einer Videosprechstunde durchführen.

Der Verein "Gladbecker Ärztenetz" (GLA-Net e. V.) hat bereits in den vergangenen Tagen zahlreiche Gladbecker Arztpraxen mit der notwendigen Technik ausgestattet. Weitere Praxen werden noch folgen. Auf der Gegenseite benötigen Patienten benötigen für die Nutzung der Videosprechstunde ein Smartphone oder ein Tablett/Laptop.

Der Ablauf indes ist ganz einfach: Die teilnehmende Praxis muss vom Patienten per Mail oder Anruf kontaktiert werden. Der Patienten bekommt dann einen Zugangscode sowie einen Termin mitgeteilt. Mit dem Code wählt sich der Patient zum vereinbarten Termin in das System ein und sitzt dann im virtuellen Wartezimmer. Im Anschluss kann der Arzt den Patienten im virtuellen Wartezimmer aufrufen und eine sichere Video- und Sprachverbindung wird aufgebaut.

Viele Fragen oder Befunde können so (per Videokonferenz) geklärt werden. Sicherlich wird auch die körperliche oder apparative Untersuchung des Patienten in einigen Fällen unvermeidbar bleiben. Dazu ist dann natürlich weiterhin ein Praxisbesuch notwendig.

Aktuell befindet sich darüber hinaus für die Gladbecker Seniorenheime die Möglichkeit der elektronischen Visite in Vorbereitung. Hier wird der Verbindungsaufbau über die in der Einrichtung vorgehaltene Kommunikationstechnik durchgeführt.

Zu Beginn des neuen Quartals - am Mittwoch, 1. April - bitten die Arztpraxen, dringend notwendigen Rezepte oder Überweisunge per Telefon oder Mail zu bestellen. Auf diese Weise soll die Zahl von gleichzeitig wartenden Patienten reduziert werden, um zusätzlich einer erhöhten Infektionsgefahr vorzubeugen.

In der Regel werden die Praxen die bestellten Rezepte am Folgetag zur Abholung bereitstellen können. Die Vorlage der Versicherungskarte ist allerdings weiterhin notwendig.