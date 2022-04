Ein Kommentar:

Ab Mai dürfen sich die Gladbecker wieder auf ihren runderneuerten "Feierabendmarkt" freuen.

Der neue "Macher" will wieder einen Wochenmarkt-Charakter mit einer "kleinen Schlemmermeile" anbieten. Schlemmermeile? Hört sich kostspielig an. Ob es dafür in Gladbeck genug Marktbesucher gibt? Oder ist der neue "Feierabendmarkt" speziell auf zahlungskräftige Besucher ausgelegt?

Zudem soll der "Feierabendmarkt" am Mittwoch die Besucher auf den Willy-Brandt-Platz locken. Auch für diese Entscheidung gab es schon Kritik, denn der "Feierabendmarkt" am Freitag war für viele Gladbecker ein beliebter Treffpunkt zum Start ins Wochenende. Ob das neue Konzept wirklich funktioniert?

Ohne Zweifel hat sich der Organisator viel Mühe bei der Ausarbeitung seines Konzeptes gemacht, wartet auch mit Neuerungen auf. In einem halben Jahr wird man wissen, ob der "neue Feierabendmarkt" bei den Gladbeckern ankommt.

Hoffen wir mal das Beste!