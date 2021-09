In der Sonne sitzen und genießen: Das ist seit wenigen Tagen auf der Rentforter Straße in Stadtmitte möglich. Denn die Stadt Gladbeck hat dort zwei sogenannte „Parklets“ installiert, um mehr Fläche für die Außengastronomie zu schaffen und um die Gastronomen in der Corona-Pandemie zu unterstützen. Gemeinsam mit Hatice Uluc von „#schmeckt“ hat Bürgermeisterin Bettina Weist nun das neue Sitzangebot eingeweiht.

Mit den Parklets soll die Aufenthaltsqualität in der Rentforter Straße verbessert werden. „Das zusätzliche Angebot wertet die Gastronomiemeile hier auf und lädt zum Verweilen ein. Wir hoffen, mit diesem Angebot die Gastronomen, die sehr unter der Corona-Pandemie gelitten haben, unterstützen zu können“, freut sich Bürgermeisterin Bettina Weist. Hatice Uluc von „Hashtag Schmeckt“ nutzt die Chance und stellte als Erste ihre markanten Möbel auf. „Ich freue mich, dass ich vor allem für Schülerinnen und Schüler mehr Platz anbieten kann und durch die Fläche vor dem Geschäft die Abstände besser eingehalten werden können“, sagt die Gastronomin.

Seit Frühjahr ist die Stadt Gladbeck Mitglied im Zukunftsnetz Mobilität NRW. Dieses stellt ab Ende September gefördertes Stadtmobiliar zu Verfügung. Um die Zeit bis dahin zu überbrücken und das gute Wetter nutzen zu können, hat die Stadt eine Abgrenzung mit Paletten in der Schreinerei des ZBG zimmern lassen. Die Fläche kann von September bis Dezember von allen anliegenden Gastronomen genutzt und bestückt werden.

Weitere Parklets der Stadt Gladbeck sollen bei Bedarf an unterschiedlichen Standorten aufgebaut und langfristig genutzt werden können. Ansprechpartnerin ist Xhenita Mehmeti von der Wirtschaftsförderung (Tel. 02043 / 94990-19, E-Mail: xhenita.mehmeti@stadtgladbeck.de).