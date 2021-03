Mario Irmler ist die Vorfreude anzumerken, zumal die Bauarbeiten nun doch sichtbar zügig voranschreiten: Ende April ist die Neueröffnung des REWE-Marktes Irmler im Glückauf-Center an der Wilhelmstraße in Gladbeck-Mitte geplant. Und damit der Schritt in die Selbstständigkeit von Mario Irmler, der Betriebswirtschaft studierte und inzwischen über eine 20jährige Berufserfahrung in der Lebensmittelbranche verfügt.



Mit einer Verkaufsfläche von gut 2.000 Quadratmetern ist REWE-Irmler der "Ankermieter" im Glückauf-Center, dass nun wieder zu neuem Leben erweckt wird. Um dieses Ziel zu erreichen, haben die Verantwortlichen jede Menge Geld in die Hände nehmen müssen. Alleine seine Investitionen schätzt Mario Irmler auf eine sechsstellige Summe.

Mit "Frische", "Qualität" und "Kundenservice" will Irmler bei den Gladbeckern punkten. Dafür bedient er sich modernster Technik und den aktuellsten Erkenntnissen der Experten des REWE-Konzerns. 65 neue Arbeitsplätze werden in dem Supermarkt geschaffen, zu den Angestellten gehören auch vier Metzger (davon drei Metzgermeister) und zwei Köche. Denn es ist die Frische-Abteilung, die Irmler besonders am Herzen liegt. Täglich werden Wurst-, Fleisch- und Käsespezialäten zum Kauf angeboten. Dazu gibt es aber auch vor Ort zubereitete Snacks, komplette Menues und sogar eine Mittagstisch-Karte ist geplant. So sieht es auch aus im Bereich "Frischfisch". Sogar über einen eigenen Räucherofen wird die Fischabteilung verfügen und durch ein Fenster können die Kunden den Köchen bei ihrer Arbeit über die Schultern schauen. Entspannen können Kunden zudem auch in der "Lounge", in der natürlich ein Wasserspender nicht fehlen wird.

Das Sortiment von REWE-Irmler dürfte bei den Kunden sicher keine Wünsche offen lassen. Obst und Gemüse fehlen hier ebenso wenig, wie auch die Selbstbedienungs-Kühltheke für Molkereiprodukte sowie abgepackte Wurst- und Fleischwaren. In der Salatbar werden täglich frisch die unterschiedlichesten Salate zubereitet und zu einem Hingucker wird die Weinabteilung im "Arena-Stil", wo edle Tropfen aus den bekanntesten Anbaugebieten auf ihre Liebhaber warten. Konserven und Süßigkeiten gibt es natürlich ebenfalls. Größer als gewohnt wird aber der Tiefkühlbereich ausfallen, denn Mario Irmler misst tiefgefrorenen Lebensmitteln eine immer größer werdende Bedeutung zu. Zum Abschluss geht es dann Richtung Kassenzeile, wo ausschließlich Scanner-Kasse zum Einsatz gelangen.

Apropos Scannner: Voraussichtlich noch im Jahr 2021 wird REWE-Irmler an einem Pilotprojekt des Lebensmittelkonzerns teilnehmen. Wenn sie möchten, können sich Kunden vor dem Einkauf registrieren lassen, erhalten dann einen Handscanner und können auf Einkaufstour gehen. Die Kunden selbst scannen die gekauften Waren ein und am Ende geht es mit dem Einkaufswagen in Richtung Kassen, wo dann nur noch der Scanner ausgewertet wird und die Ware bezahlt werden muss. Mario Irmler selbst ist von dem System total überzeugt, hat sich schon andernorts das Verfahren in der Praxis angeschaut. "Toll und an der Kasse gibt es keine Warteschlangen mehr." Hierbei handelt es sich aber ausdrücklich um ein Angebot, das die Kunden freiwillig nutzen können. Es wird natürlich auch weiterhin Kassen geben, an denen die Einkäufe von Kassiererinnen eingescannt werden.

Kunden, die sich das Warten an den Kassen sparen möchten, können zudem den in anderen REWE-Märkten bereits erfolgreich laufenden Abholservice nutzen. Hierfür einfach bei REWE-Irmler anrufen, die Bestellung durchgeben und an dem eigens eingerichteten Autoschalter kann der gesamte Einkauf dann abgeholt werden.

Parkplatzprobleme sind am Glückauf-Center bestimmt kein Thema, stehen doch 260 Parkplätze zur Nutzung zur Verfügung. Zwei der Plätze sind mit Elektro-Ladestationen ausgestattet.

Auch Mario Irmler sehnt nun den Tag der Neueröffnung herbei. Aber bis zum 29. April werden sich alle neugierigen Gladbecker noch gedulden müssen. Neben dem REWE-Markt Irmler konnten die Investoren noch weitere Mieter für den Standort Glückauf-Center gewinnen:

Die weiteren Mieter im Glückauf-Center:

Erdgeschoss:



Blumen Becker, Bäckerei Malzer, Natural-Fitness24 (Sportnahrung-Ergänzungsmittel), Lotto-Toto Yildirim (Zeitschriften, Tabakwaren), und O2-Shop (Handy/Mobilfunk).

Basement (Tiefgeschoss):

Rossmann (Drogeriemarkt), Action, KiK (Bekleidung) und ein Restaurant (türkische Spezialitäten). Das Basement ist im Gebäude über eine Rollstiege (Nähe Haupteingang zum Center) erreichbar.

Für eine letzte Fläche im Erdgeschoss (zuvor vom Schuhhaus Deichmann genutzt) wird noch ein Mieter gesucht. Den Zuschlag soll vorzugsweise ein Gastronom erhalten, da die Treppenanlage vor dem Ladenlokal hin zur Wilhelmstraße nach einer baulichen Veränderung für eine Außengastronomie zur Verfügung stehen würde.