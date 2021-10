Von Peter Braczko

Das deutlich verändertes Kundenverhalten durch Internet, Smartphone, Online-Banking und der Geldabholung in Supermärkten bringt die Sparkasse Gladbeck zu der Entscheidung, eine weitere Filiale aufzugeben, diesmal im Gladbecker Süden. Es geht um die Zweigstelle am Rosenhügeler Markt.

Denn der Sparkassen-Vorstand hat aufmerksam registriert, dass der Beratungsstandort Rosenhügel deutlich weniger besucht wird als die nächstgelegene Geschäftsstelle in Brauck, gelegen am Kreisverkehr Roßheide-, Horster-, Welheimer Straße. „Die Beratungskometenz bündeln wir jetzt in der Braucker Geschäftsstelle“, so der Vorstandsvorsitzende Marcus Steiner. Der Zusammenschluss der beiden Standorte Rosenhügel und Brauck soll Ende des Jahres beendet sein, bereits am 8. November integriert sich das Rosenhügeler Berater-Team an der Horster Straße 237.

Der Hintergrund: Der Gang in die Filiale wird auch von Sparkassen-Kunden immer seltener gewählt, die Kontaktmöglichkeiten in Geldfragen über die Sparkassen-Webseite, Online, über Chat oder Telefon werden immer beliebter. Die Nutzung dieser Angebote ist um ein Vielfach gestiegen.

Bis zum Ende des Jahres 2021 steht der Selbstbedienungs-Bereich in Rosenhügel noch zur Verfügung. Für Schließfachkunden wird sich am Standort Rosenhügel nichts ändern. Wichtig ist dabei aber, sich zuvor unter Tel. 02043-271445 anzumelden.

Die Sparkasse ändert auch ihre Service-Öffnungszeiten, wovon ab dem 8. November alle Geschäftsstellen betroffen sind. Die Geschäftsstellen sind dann montags und donnerstags von 9 bis 12 Uhr sowie von 14 bis 16 Uhr geöffnet. Dienstags, mittwochs und freitags sind die Geschäftsstellen lediglich am Vormittag von 9 bis 12 Uhr für den Publikumsverkehr geöffnet. Die Änderungen betreffen auch die Hauptstelle an der Friedrich-Ebert-Straße in Stadtmitte. Geöffnet ist die Hauptstelle montags, dienstags sowie freitags von 9 bis 16 Uhr, mittwochs von 9 bis 13 Uhr und donnerstags von 9 bis 18 Uhr.

Das Beratungsteam ist ansprechbar von Montag bis Freitag von 8 bis 19 Uhr nach vorheriger Terminabsprache. Das Kunden-Service-Center KSC ist zwischen 8 und 18 Uhr unter der Telefonnummer 02043-2710 erreichbar.

Spezielle Anfragen zu der Neuorganisation übernimmt Mathias Bludau, Tel. 02043-271343, der auch per Mail an mathias.bludau@sparkasse-gladbeck.de kontaktiert werden kann.