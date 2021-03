Vonovia in Gladbeck: Gut umsorgt in den eigenen vier Wänden

• Pflegedienst Rosmann zieht in Gewerbeeinheit von Vonovia

• Das kompetente Team unterstützt zukünftig Pflegebedürftige in Gladbeck

• Offene Sprechstunde zu Themen rund um die Pflege

Am 1. Februar eröffnete die Rosmann Pflegeteam GmbH in einer Gewerbeimmobilie von Vonovia in Gladbeck-Butendorf einen ambulanten Pflegedienst. Daniela Rosmann und ihr zehnköpfiges Team, bestehend aus Pflegekräften, Hauswirtschafterinnen, Betreuerinnen und einer Auszubildenden, unterstützen von hier aus pflegebedürftige Menschen in Gladbeck und Umgebung.

„Die Anfrage von Frau Rosmann nach einer Gewerbeeinheit für sie und ihr Pflegeteam hat uns sehr gefreut. Uns liegt es, gerade in diesen schweren Zeiten, sehr am Herzen, unsere älteren Miete-rinnen und Mieter gut umsorgt zu wissen. Das Pflegeteam Rosmann steht für Menschlichkeit, Empathie und Nähe“, erklärt Vonovia Regionalleiterin Andrea Effert.

Daniela Rosmann ist sehr froh, jetzt mit ihrem Team durchstarten zu können: „Wir hatten einen guten Start – auch dank der Unterstützung von Vonovia. Jedes Mitglied unseres liebevollen und kompetenten Teams hat eine zusätzliche Ausbildung, sodass wir alle Bereiche der medizinischen und pflegerischen Versorgung gut abdecken können.“

Zusammen mit Vonovia bietet Daniela Rosmann zusätzlich jeden Donnerstag zwischen 15 und 17 Uhr eine Sprechstunde im Vonovia Büro an der Hunsrückstraße 4 in Gladbeck an. Hier erhalten Mieterinnen und Mieter zukünftig unverbindlich und kostenfrei Antworten rund ums Thema Pflege, Betreuung, Hauswirtschaft, Hausnotruf, Pflegegutachten, Beratungseinsätze und Serviceleistungen. Einen Termin können Interessierte unter der Telefonnummer 02043/2957130 vereinbaren.

Vonovia hat in Gladbeck über 2.950 Wohnungen.