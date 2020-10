"Schwere" Beute in Goch: Unbekannte haben in der Zeit von Samstag, 15 Uhr, bis Montag, 8.45 Uhr (24./25. Oktober) den mit einem Anhängerschloss gesicherten und mit Gerüstbauteilen beladenen Anhänger der Marke Böckmann mit dem amtlichen Kennzeichen KLE-PW31 gestohlen.

Kripo sucht Zeugen

Der Hänger war durch Firmenmitarbeiter in einer Parkbucht auf dem Leeger-Weezer-Weg in Höhe der Hausnummmer 4 in Fahrtrichtung Bergrathstraße beladen und abgestellt worden.

Die Kripo Goch, Telefon 02823-1080, sucht Zeugen.