Auf der Reuterstraße in Goch kam es am vergangenen Wochenende zu zwei Firmeneinbrüchen.

Unbekannte sind in die Halle eines Pferdezubehörgroßhandels eingebrochen und haben eine Vielzahlvon Reitsätteln, unter anderem der Marke Seabis, erbeutet. Aufgrund des Umfangs der Beute

muss diese mit Fahrzeugen abtransportiert worden sein.

Auch in die benachbarteHalle eines Lackierbetriebes sind die Unbekannten eingebrochen. Hier

verursachten die Täter zwar immensen Sachschaden, blieben aber ohne Beute. Die

Kripo Goch, Telefon 02823-1080, sucht Zeugen.