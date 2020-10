Unbekannte Täter haben am frühen Samstagmorgen in Goch auf verschiedenen Straßen mehrere Gullydeckel entfernt. Eine Zeuginmeldete der Polizei gegen 6:15 Uhr eine Gruppe Jugendlicher, die lautstark auf

der Mühlenstraße unterwegs sei und einen Gullydeckel aus der Straße gehoben

hätte. Als der Streifenwagen eintraf, waren die drei jungen Unbekannten zwar

nicht mehr vor Ort. Bei der Suche entdeckten die Polizeibeamten jedoch in der

Nähe noch weitere entfernte Kanalschachtdeckel: Auf der Melatenstraße fehlten

drei, auf dem Boeckelter Weg und der Dr.-Lax-Straße jeweils zwei und an der Ecke

Daimlerstraße/Hervorsterstraße ein Gullydeckel. Die Abdeckungen lagen jeweils

neben den Schächten. Die Beamten setzten die Deckel wieder ein. Beschrieben

wurden die Jugendlichen als männlich und dunkel bekleidet. Einer sei etwa 165cm

groß mit schlanker Statur gewesen. Er trug eine Baseball-Kappe. Weitere Hinweise

auf das Trio nimmt die Kripo Goch unter Telefon 02823/1080 entgegen.