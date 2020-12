Bereits am Dienstag, 24. November versuchten zwei unbekannte Täter gegen 0.40 Uhr in ein Haus an der Antoniusstraße einzudringen. Sie versuchten jedoch erfolglos Garagen- und Hauseingangstüren zu öffnen.



Als der Versuch ins Haus einzudringen misslang, nahmen sich die beiden Täter die Weihnachtsdekoration aus dem Vorgarten und flüchteten anschließend in unbekannte Richtung.

Ein Täter trug eine Hellgraue Jogginghose, einen Hoodie mit auffälligem Rückenaufdruck und eine rote Kappe, er hatte einen großen Vorschlaghammer bei sich. Der zweite Täter wird als eher schmächtig beschrieben. Er war komplett in schwarz gekleidet, trug Handschuhe und hatte eine Taschenlampe dabei. Hinweise zu den beiden Personen oder verdächtigen Beobachtungen nimmt die Kripo Goch unter 02823/1080 entgegen.