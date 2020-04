HÜLM. Am Sonntagnachmittag war ein 17-Jähriger aus Weeze mit seinem Leichtkraftrad auf dem Hülmer Deich in Richtung Siebengewald unterwegs. In einer langgezogenen Linkskurve im Bereich der Einmündung Hülmer Straße kam er aus bislang ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab, kollidierte im Grünstreifen mit einem Leitpfosten und stürzte.

Dabei verletzte sich der Jugendliche schwer, so dass er mit einem Rettungswagen zur Weiterbehandlung in eine Klinik gebracht werden musste.