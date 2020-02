Unbekannte Täter haben zwischen Samstagmittag und Montagmorgen versucht, einen Parkscheinautomat an der Straße Hinterm Engel in Brand zu stecken. Dadurch entstand Sachschaden am Geldscheineinzug und dem Rückgeldausgabefach des Gerätes. Die Polizei sucht nun nach Zeugen. Sie werden gebeten, mit der Kripo Goch unter 02823/1080 Kontakt aufzunehmen.