Mit acht Musikkapellen und Spielmannszügen wird der Gocher Rosenmontagszug durch die Innenstadt ziehen. Das Festkomitee Gocher Karneval -kurz RZK Goch- rechnet mit 1.750 Personen verteilt in 19 Fußgruppen, 17 Wagen und 31 Tanzgarden. Der Zug startet um 14.11 Uhr ab Mühlenstraße Ecke Adolf-Kolping-Straße und nimmt den gleichen Weg wie im vergangenen Jahr.

Eine Neuerung wird es geben: Die Zugauflösung erfolgt auf dem ALDI-Parkplatz an der Weezer Straße.

Zugleiter Andreas Strötges: "Wir sind sehr dankbar, dass wir diesen Parkplatz dafür nutzen dürfen. Hierdurch wird zusätzliche Sicherheit gegeben am Ende des Zuges, da dort alle Wagen ohne Risiko für den laufenden Verkehr und die beteiligten Zugteilnehmer entladen werden können und die Personen gefahrlos von den Wagen absteigen können. Hier steht auch ein Großcontainer damit alle Wagen sauber den Platz verlassen können."