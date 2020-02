In der letzte Woche habe ich einen TV Beitrag zur immer weniger vorhandenen Vielfalt und Präsenz im Lokaljournalismus interessiert aber zugleich auch nachdenklich zur Kenntnis genommen. Ich möchte einige Gedanken dazu hier zur Diskussion stellen.

Vielleicht ist die zunehmend mangelnde Vielfalt lokaler Redaktionen und eine zunehmend stereotype Berichterstattung auch für andere aufmerksame Zeitungsleser in unserem Einzugsbereich zu bemerken.

Insbesondere der digitale Umbruch in vielen Bereichen macht auch vor dem Journalismus nicht Halt. Die verschärfte Konkurrenzsituation mit journalistischen Online-Angeboten sowie in sozialen Netzwerken, zwingt die lokalen Redaktion zunehmend zur Konzentration und der Entwicklung innovativer Ideen bei der Anpassung ihrer Geschäftsmodelle. Wo der Wille dazu oder die Ideen fehlen, wird es insgesamt schwierig.

Der Konsument verliert mit dem schleichenden Rückgang lokaljournalistischer Vielfalt an Transparenz, Information und kritischer Begleitung des täglichen Diskurses im kommunalen Zusammenleben. Auch wenn sich journalistischen Online-Angebote in der Region etablieren, stoßen ihre Reichweite aber auch der journalistische Qualität und Tiefgang noch an Grenzen.

Informationen und Beiträge in den sozialen Netzwerken und auch auf Plattformen wie z.B. hier im Lokalkompass, in denen sich zumeist „Hobbyjournalisten“ tummeln, können einen gut recherchierten und verfassten Beitrag eines erfahrenen und lokalkompetenten Journalisten nicht ersetzen. Gute lokale Vernetzung, Vertrauen in eine gute Recherche und eine professionelle, faktenbezogene Aufbereitung und Darstellung des aktuellen Geschehens oder eines interessanten Sachverhaltes, sind nach wie vor Garanten für Attraktivität und auch Quote.

Meine persönliche Wahrnehmung ist, dass eine schleichende Abkehr von der traditionellen Berichterstattung Raum greift und sich dies z.B. auch in den sich in kurzer Zeit mehrfach veränderten Formaten der Lokalteile der großen regionalen Printmedien ausdrückt. Formate müssen sich natürlich auch dem Zeitgeist anpassen, aber über Geschmack lässt sich ja bekanntermaßen streiten.

Meine Verweilzeit beim morgendlichen Komplettlesen der Tageszeitung jedenfalls ist inzwischen locker mit zwei Tassen Kaffee zu beschreiben. Auch mir stellt sich dabei inzwischen immer mehr die Frage, ob sich ein Abo der Zeitung vor dem Hintergrund des lokalen Informationsgehaltes und -gewinns eigentlich überhaupt noch lohnt.

Mein Interesse an aktuellen Informationen und Berichten aus der Nachbarschaft, der Stadt, der Region sind nach wie vor hoch, werden aber mit der lokalen Berichterstattung in den Lokalteilen der großen Blättern aber auch in den Werbeblättchen der noch verfügbaren Printmedien qualitativ und quantitativ nur noch bedingt getroffen.

Beim Gocher Wochenblatt hat die vermutliche „wirtschaftlich“ begründete Notwendigkeit zur redaktionellen Konzentration inzwischen dazu geführt, dass Goch aus einer zentralen Redaktion in Wesel bedient wird. Lokalkompetenz und Lokalpräsenz der Redaktion dürfte damit nicht unbedingt einfacher werden. Der Anteil an lokaler Berichterstattung und der dieses Blatt im Verhältnis zu der sie finanzierenden bezahlter Werbung lassen sich inzwischen auch hinterfragen. Der Weg zur reinen Werbebroschüre und damit direkt in den Papierkorb ist nicht mehr weit.

Der Lokalkompass mit seinem Online-Angebot und seiner Reichweite ist dabei eine gute Ergänzung für „lokale Online-Insider“, in der sich die Vielfalt des Informationsbedarf zu lokalen Themen wiederfindet.