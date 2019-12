Was nun? Was tun?

Auch das „Neue Jahr“ beginnt, wie das alte endet:

Wälder brennen

Gletscher schmelzen

Meere sind verseucht

Irgendwann wird’s eng

Menschen flüchten

Kinder hungern

Bomben fallen überall

Von Frieden keine Spur

Despoten herrschen

Profit regiert

Egoisten schwimmen oben

Ein Ende nicht in Sicht

Die Erde ist so

wunderschön –

am Tag und in der Nacht

das soll sie weiter bleiben

Wenn jeder von uns

sorgsam denkt –

könnt' sie uns noch lange

Heimat sein

Mit den besten Wünschen zum „Neuen Jahr“ – in Ruhe, Gesundheit und Zufriedenheit –

an ALLE hier …

Mac