.

Was nun? Was tun?

Wälder brennen

Gletscher schmelzen

Meere sind verseucht

Irgendwann wird's eng

Menschen flüchten

Kinder hungern

Bomben fallen überall

Von Frieden keine Spur

Despoten herrschen

Profit regiert

Egoisten schwimmen oben

Ein Ende nicht in Sicht

Die Erde ist so wunderschön -

am Tag und in der Nacht

das soll sie weiter bleiben

Wenn jeder von uns

achtsam denkt -

könnt' sie uns noch lange

Heimat sein

Dieser Beitrag wurde am 31. 12. 2019 erstmalig mit einigen anderen Bildern im LK eingestellt und 23 mal kommentiert. Herzlichen Dank dafür!



© Text und Bilder: G. Lambert / 2019 und 2022