"Wir haben doppelten Grund zur Freude: die Aufzeichnung der WDR-Kabarettsendung „Hart an der Grenze“ findet wieder mit Publikum statt und zwar, am Mittwoch, 2. Juni, draußen zwischen den historischen Gemäuern der Viller Mühle in Goch-Kessel.", heißt es in der Ankündigung des KulturBuero-NiederRhein. Die Veranstaltung beginnt um 20 Uhr; Einlass ist 18.45 Uhr.

Es ist die erste Veranstaltung am Niederrhein (ohne Autos) seit sieben Monaten, an der die Zuschauer nach langer Zeit des „Kulturfastens“ endlich wieder Bühnenkunst genießen können.

Und es ist die 70. Aufzeichnung in 19 Jahren der Kult-Kabarett-Sendung von WDR 5.

"Also Grund zum Feiern. Und das tun wir bei sommerlichen Temperaturen um die 25 Grad.", heißt es weiter.

Durch den Abend führt der Meister des deutschen Kabaretts Wilfried Schmickler und sein Side-Kick Gernot Voltz.

Die Tickets

Karten gibt hier zu kaufen in:

Kleve: KulturBüro NiederRhein (Nimweger Straße 58), Tel. 02821/24161

Buchhandlung Hintzen (Hagsche Straße 46-48), Tel. 02821/26655

Infotheke im Rathaus, Tel. 02821/84450

Goch: Viller Mühle (Viller 27), Tel. 02827/295580

KulTOURbühne Goch (Markt 2), Tel. 02823/320202

Mayersche Buchhandlung Völcker (Steinstraße 5-7), Tel. 02823/88188

Emmerich: Theaterbüro (Grollscher Weg 6), Tel. 02822/752000

Kalkar: TIK Kalkar (Markt 20), Tel. 02824/13120

Geldern: Buchhandlung Keuck (Issumer Straße 15), Tel. 02831/80008

Sonsbeck: Sonsbecker Reisebüro (Hochstraße 54), Tel. 02838/91791

Xanten: TIX Touristikinformation Xanten (Kurfürstenstraße 9), Tel. 02801/772191

Rees: Touristen-Information am Markt 41, Tel. 02851/51555

online auch unter Reservix.de buchbar

Noch gelten Corona-Bestimmungen

Aber noch gelten folgende Corona-Bestimmungen für diese Veranstaltung:

Wer darf dabei sein?

Getestete (negativ), Genesene oder Geimpfte mit entsprechendem Nachweis und Personalausweis

Getestet: Der Test kann ein PCR-Test oder ein Antigen-Schnelltest sein. Das Ergebnis muss schriftlich bestätigt sein.

Der Test darf zum Zeitpunkt des Besuchs höchstens 48 Stunden zurückliegen.

Genesen: Bei Genesenen ist Voraussetzung, dass die Erkrankung mindestens 28 Tage

und höchstens 6 Monate zurückliegt.

Hat der Genesene zusätzlich mindestens eine Impfung erhalten, fällt die Begrenzung auf 6 Monate weg.

Geimpft: Voraussetzung ist bei Geimpften ein vollständiger Impfschutz, bei den meisten Impfstoffen also der Erhalt von zwei Impfungen. Außerdem muss die abschließende Impfung mindestens 14 Tage zurückliegen.

Des Weiteren gelten die bekannten Hygienemaßnahmen, z. B. Maske tragen bis zum Platz.

Mehr Infos

Mehr Infos gibt es unter: www.KulturBuero-NiederRhein.de