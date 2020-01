Die Pumpengemeinschaft Vrouwenpoort kann auch im 3. Jahr auf erfolgreiche Flüstersitzungen zurückblicken. Bei jeweils zwei ausverkauften Vorstellungen feierte die Vrouwenpoort im Poorte Jäntje unter der souveränen Leitung des wortgewandten und schlagfertig aufgelegten Sitzungspräsidenten Heiner Terbuyken Sitzungskarneval vom Feinsten.



GOCH. Ein aus insgesamt 31 Ex-Prinzen und Ex-Prinzessinnen bestehender Foto-Elferrat aus neun Vereinen gab dem gemäß dem Motto „Ich kauf mir einen Bagger“ zu einer Baustelle umgebauten Lokal den gebührenden Rahmen.

Bedingt, dass bei der Flüstersitzung keine Mikrofone und Lautsprecher eingesetzt werden, hatten die Akteure immer aufmerksame Zuhörer. Mit fünf sehr unterschiedlichen Bütten kam es während der Veranstaltung zu ständigen Lachsalven und großen Beifallskundgebungen.

David Steinert als Schlafmütze, Julia Wittkämper als Krankenschwester oder Röb Miesen als Rentner vom Markt wussten genauso auf hohem Niveau zu überzeugen wie Teki Seven Tekath mit seinen kurzen Sätzen oder der gemeinsame Premiereauftritt von Vater und Tochter Achim und Christina Verrieth. Musikalisch aufgelockert wurde die Veranstaltung durch die unplugged spielenden K6 und fünf Sänger vom Kolpingschor.

Höhepunkt war der Auftritt des Gocher Prinzenpaar mit Gefolge, was zur Folge hatte, dass es wohl selten im Poorte so schön eng war. Abwechslungsreich und humorvoll spielten sich Prinzenpaar und Sitzungspräsident die Bälle zu und für alle ging der hohe Besuch viel zu schnell zu Ende.

Am Ende der Veranstaltung waren sich jeweils 116 Besucher einig, dass diese Kappensitzung gemäß der Gocher Lobesscala mit der höchsten Auszeichnung dekoriert werden konnte: et ging.

Die Vrouwenpoort gab auch schon die Termine fürs nächste Jahr bekannt. Für den 17. und 24. Januar 2021 können Karten unter h.terbuyken@ht-projekte vorangefragt werden. Heiner Terbuyken hofft, dass der erneute Erfolg dieses Sitzungformat auch andere karnevalstreibende Vereine dazu animieren wird, im nächsten Jahr ebenfalls Flüstersitzungen anzubieten.